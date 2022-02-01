У Данії з 1 лютого 2022 року скасували всі карантинні обмеження, оскільки країна більше не класифікує вірус як соціально-критичну хворобу.

Згідно з новими правилами, у Данії більше не вимагатимуть обов’язково носити маски та показувати сертифікати про вакцинацію для входу в громадські місця.

Крім того, не застосовуватиметься вимога до мандрівників після прибуття здавати тест та проходити карантин.

Заходи діятимуть тимчасово, до 28 лютого 2022 року.

Проте деякі з вимог для в’їзду продовжуватимуть застосовуватися принаймні до кінця лютого, оскільки уряд визначає нові, спрощені правила в’їзду.

Чи не зарано країна ухвалила таке рішення, покаже час. Однак якщо спалах захворюваності не спостерігатиметься, це означатиме, що коронавірус можна таки приборкати та повернутися до того ритму життя, який був до пандемії.

Зараз у світі продовжує поширюватися коронавірус, черговий спалах захворюваності фіксується і в Україні. Тому варто серйозно ставитися до карантинних обмежень та вакцинації від вірусу.

Джерело: SchengenVisaInfo.com