Коронавірус ВА.2, який вчені вже встигли жартома назвати «сином Омікрона», оскільки є його підвидом, відзначений експертами Всесвітньої організації охорони здоров’я як новий варіант для відстеження.

Зазначається, що BA.2 має багато спільних мутацій з вихідним варіантом Омікрон. Але водночас ВА.2 має кілька нових мутацій, які потенційно можуть вплинути на його функціонування. Саме за цими особливостями ВООЗ попросила уважно стежити вчених.

– Нам потрібно відповісти на кілька важливих питань, – сказав професор інфекційних захворювань Медичного центру Університету Рочестера Едвард Волш.

За його словами, ці питання звучать так:

наскільки добре сучасні вакцини захищають від ВА.2

чи будуть, як і раніше, працювати моноклональні антитіла та ліки, що використовуються наразі

чи викликає ВА.2 більш важке захворювання.

Відомо, що на сьогодні BA.2 був виявлений в 49 країнах і 17 штатах США. Загалом зареєстровано понад 10 800 випадків зараження на ВА.2.

На думку вченого, поки що зарано говорити, чи є цей підвид приводом для занепокоєння. Оскільки поява нових варіантів і їхніх підвидів не є несподіванкою. Як це було у випадку з Дельта-варіантом, який дав одразу три підвиди, і вони ні до чого не призвели.

Тому професор Волш не хоче робити прогнозів. Він, як і раніше, сподівається, що BA.2 не викличе більш важкого захворювання, не вислизне від вакцин і ми благополучно будемо й далі наближатися до фази пандемії, коли коронавірусна хвороба матиме дедалі легший перебіг.

У північноафриканському Алжирі вчені зареєстрували раніше невідомий підвид Омікрона – ВА.2. Він стрімко поширюється по країні.