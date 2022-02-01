У Європейському Союзі з 1 лютого запроваджують новий підхід до свободи пересування під час пандемії коронавірусу. Тепер права туристів залежатимуть від їх індивідуального санітарного статусу, а не від місця проживання.

Про це йдеться у пресрелізі Ради Європейського Союзу. Нову рекомендацію ухвалили 25 січня.

– Заходи боротьби з Covid-19 мають застосовуватися з урахуванням статусу людини, а не ситуації на регіональному рівні, за винятком районів, де вірус циркулює на дуже високому рівні, – зазначили вони.

Це означає, що статус вакцинації, тестування або одужання мандрівника від коронавірусу, підтверджений дійсним цифровим сертифікатом ЄС щодо Covid-19, має бути ключовим визначальним фактором.

Тобто ті особи, що можуть пред’явити дійсний цифровий сертифікат ЄС, не мають піддаватися додатковим обмеженням на вільне пересування. Водночас тих, хто не має такого документа, можуть зобов’язати пройти тест до прибуття або не пізніше ніж через 24 години після прибуття.

Європейський центр профілактики та контролю захворювань (ECDC) продовжить публікувати карти регіонів держав-членів із зазначенням потенційного ризику зараження за “системою світлофора” (зелений, помаранчевий, червоний, темно-червоний).

Держави ЄС мають вжити заходів щодо поїздок у темно-червоні райони та назад. Якщо ж є особи, які прибувають із таких районів без сертифіката про вакцинацію або одужання, то вони повинні пройти тест до від’їзду та карантин після прибуття.

Першу рекомендацію про обмеження свободи пересування під час пандемії Covid-19 прийняла Рада ЄС ще 13 жовтня 2020 року. Вони не є юридично обов’язковим документом, тому країни самі вирішують щодо їх застосування.

Джерело: Рада ЄС