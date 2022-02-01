В Европейском союзе с 1 февраля вводят новый подход к свободе передвижения во время пандемии коронавируса. Теперь права туристов будут зависеть от их индивидуального санитарного статуса, а не от места жительства.

Об этом говорится в пресс-релизе Совета Европейского Союза. Новую рекомендацию приняли 25 января.

— Меры борьбы с Covid-19 должны применяться с учетом статуса человека, а не ситуации на региональном уровне, за исключением районов, где вирус циркулирует на очень высоком уровне, — отметили они.

Это означает, что статус вакцинации, тестирования или выздоровления путешественника от коронавируса подтвержден действительным цифровым сертификатом ЕС по Covid-19, должен быть ключевым определяющим фактором.

То есть те лица, которые могут предъявить действительный цифровой сертификат ЕС, не должны подвергаться дополнительным ограничениям на свободное передвижение. В то же время тех, кто не имеет такого документа, могут обязать пройти тест до прибытия или не позднее чем через 24 часа после прибытия.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) продолжит публиковать карты регионов государств-членов с указанием потенциального риска заражения по “системе светофора” (зеленый, оранжевый, красный, темно-красный).

Государства ЕС должны принять меры по поездкам в темно-красные районы и обратно. Если же есть лица, прибывающие из таких районов без сертификата о вакцинации или выздоровлении, то они должны пройти тест до отъезда и карантин по прибытии.

Первую рекомендацию об ограничении свободы передвижения во время пандемии Covid-19 принял Совет ЕС еще 13 октября 2020 года. Они не являются юридически обязательным документом, поэтому страны сами решают относительно их применения.

Источник: Рада ЕС