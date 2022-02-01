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Не прикасайтесь! Ученые рассказали, как легче всего заразиться Омикроном в быту

1 февраля 2022, 15:57
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
коронавирус
Источник: Depositphotos

Исследование ученых из Эксетерского университета в Великобритании показало, что вариант Омикрон дольше всех других штаммов коронавируса сохраняется на пластиковых поверхностях и коже, что увеличивает вероятность его распространения через прикосновение.

— Наше исследование показало, что на пластиковых и кожных поверхностях варианты Альфа, Бета, Дельта и Омикрон демонстрировали более чем в два раза длительное время выживания и сохраняли инфекционность более 16 на поверхности кожи, — объясняют авторы.

Омикрон на пластике

Согласно исследованию, на пластиковых поверхностях:

  • первоначальная версия SARS-CoV-2 выживает в течение 56 часов
  • Альфа-вариант живет 191,3 часа
  • Бета-вариант живет 156,6 часа
  • Гамма-вариант живет 59,3 часа
  • Дельта-вариант живет 114 часов
  • Омикрон-вариант 193,5 часа.
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Омикрон на коже

Исследователи также обнаружили, что различные варианты вируса выживают на коже в течение разной продолжительности времени:

  • первоначальная версия SARS-CoV-2 выживает в течение 8,6 часа
  • Альфа-вариант живет 19,6 часа
  • Бета-вариант живет 19,1 часа
  • Гамма-вариант живет 11 часов.
  • Дельта-вариант живет 16,8 часа
  • Омикрон-вариант живет 21,1 часа.

Исследование также показало, что нанесение дезинфицирующего средства на спиртовой основе на кожу рук делает все варианты SARS-CoV-2 безвредными в течение 15 секунд.

Мытье рук — это всегда хорошая практика, уверяют исследовали.

Источник: MedicalNewsToday

Теги
Коронавирус Covid-19 , Наукові дослідження , науковці , Штамм Омикрон
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