Исследование ученых из Эксетерского университета в Великобритании показало, что вариант Омикрон дольше всех других штаммов коронавируса сохраняется на пластиковых поверхностях и коже, что увеличивает вероятность его распространения через прикосновение.

— Наше исследование показало, что на пластиковых и кожных поверхностях варианты Альфа, Бета, Дельта и Омикрон демонстрировали более чем в два раза длительное время выживания и сохраняли инфекционность более 16 на поверхности кожи, — объясняют авторы.

Омикрон на пластике

Согласно исследованию, на пластиковых поверхностях:

первоначальная версия SARS-CoV-2 выживает в течение 56 часов

Альфа-вариант живет 191,3 часа

Бета-вариант живет 156,6 часа

Гамма-вариант живет 59,3 часа

Дельта-вариант живет 114 часов

Омикрон-вариант 193,5 часа.

Омикрон на коже

Исследователи также обнаружили, что различные варианты вируса выживают на коже в течение разной продолжительности времени:

первоначальная версия SARS-CoV-2 выживает в течение 8,6 часа

Альфа-вариант живет 19,6 часа

Бета-вариант живет 19,1 часа

Гамма-вариант живет 11 часов.

Дельта-вариант живет 16,8 часа

Омикрон-вариант живет 21,1 часа.

Исследование также показало, что нанесение дезинфицирующего средства на спиртовой основе на кожу рук делает все варианты SARS-CoV-2 безвредными в течение 15 секунд.

Мытье рук — это всегда хорошая практика, уверяют исследовали.

Источник: MedicalNewsToday