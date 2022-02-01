На нескольких островах в Тихом океане, которые коронавирус до сих пор обходил, произошли вспышки Covid-инфекции. Где-то вводят карантин, где-то надеются на высокий уровень вакцинации. В настоящее время свирепствует Омикрон.

Десятый день в России фиксируется максимальное количество инфицированных. За последние сутки там более 124 тыс. новых больных. В настоящее время по стране распространяется штамм Омикрон. Но пока власти не планируют ограничений даже для невакцинированных россиян. Медики в больницах сами не справляются, им помогают волонтеры.

— У нас 31 тяжелый пациент с поражением легких больше, чем 75%, — рассказывает глава реанимационного отделения Даниил Сиромятников. – Им банально вставать нельзя. То есть есть необходимость кормить их, делать саноработку. И главная часть их работы – оказывать психологическую поддержку.

Увеличилось количество заболевших и в Беларуси. Хотя официально новых случаев чуть больше двух тысяч. Но даже это – рекорд с начала пандемии. В министерстве здравоохранения убеждают – все под контролем, а вот местные СМИ публикуют фото очередей в поликлиниках.

А в Канаде лихорадило столицу – Оттаву. На улицы вышли тысячи противников ограничительных мер. Люди выкрикивали лозунги с критикой действий правительства и держали плакаты с надписями Свобода. К ним присоединились сотни дальнобойщиков. Эти выступали против обязательной вакцинации при пересечении границы Канады из США. Иначе – двухнедельный карантин. Канадский профсоюз дальнобойщиков акции не понял. Мол, большинство водителей — привиты.

В Китае, который сегодня будет встречать Новый год, с коронавирусом борются радикально. В столице страны — Пекине после обнаружения нескольких десятков новых случаев коронавируса — а это самое большое с прошлым летом — начали изолировать целые кварталы. Их жителям запрещено покидать определенную территорию, а еще нужно проходить тестирование. Так что по украшенными к Новому году улицам гуляет не так много семей.

Самая важная вещь, которую китайцы будут делать во время новогодних праздников – это созерцание зимних Олимпийских игр.

Открытие Олимпиады состоится в эту пятницу. Сейчас все сборные, которые съезжаются на Игры, проходят тщательную проверку. Уже обнаружили более двухсот больных — есть среди них и украинцы. Все – на карантине.

Да и сама Олимпиада будет проходить в условиях изоляции от внешнего мира. Чтобы болезнь не распространилась, спортсмены и все задействованные в проведении Игр оставляют только на специальном транспорте, который направляется исключительно к олимпийским объектам. Впрочем, в Китае надеются, что это даже не испортит радости от Олимпийских соревнований.