На декількох островах у Тихому океані, які коронавірус до цих пір оминав, сталися спалахи Covid-інфекції. Десь впроваджують карантин, десь сподіваються на високий рівень вакцинації. Нині лютує Омікрон.

Десятий день поспіль у Росії фіксується максимальна кількість інфікованих. За останню добу там понад 124 тис. нових хворих. Нині країною шириться штам Омікрон. Але поки що влада не планує обмежень навіть для невакцинованих росіян. Медики у лікарнях самі не справляються, їм допомагають волонтери.

– У нас 31 важкий пацієнт з ураженням легень більше, ніж 75%, – розказує очільник реанімаційного відділення Даніїл Сиромятніков. – Їм банально вставати не можна. Тобто є необхідність годувати їх, робити саноьбробку. І головна частина їхньої роботи – надавати психологічну підтримку.

Збільшилася кількість хворих і в Білорусі. Хоча офіційно нових випадків трохи більше двох тисяч. Але навіть це – рекорд із початку пандемії. У міністерстві охорони здоров’я переконують – усе під контролем, а ось місцеві ЗМІ публікують фото черг у поліклініках.

А в Канаді лихоманило столицю – Оттаву. На вулиці вийшли тисячі супротивників обмежувальних заходів. Люди вигукували гасла з критикою дій уряду та тримали плакати з написами Свобода. До них приєдналися сотні далекобійників. Ці виступали проти обов’язкової вакцинації під час перетину кордону Канади зі США. Інакше – двотижневий карантин. Канадська профспілка далекобійників акції не зрозуміла. Мовляв, більшість водіїв – щеплені.

У Китаї, який сьогодні зустрічатиме Новий рік, із коронавірусом борються радикально. У столиці країни – Пекіні після виявлення кількох десятків нових випадків коронавірусу – а це найбільше з минулого літа – почали ізолювати цілі квартали. Їхнім мешканцям заборонено залишати визначену територію, а ще потрібно проходити тестування. Тож прикрашеними до Нового року вулицями гуляє не так багато родин.

Найважливіша річ, яку китайці будуть робити під час новорічних свят – це споглядання зимових Олімпійських ігор.

Відкриття Олімпіади відбудеться цієї п’ятниці. Нині всі збірні, які з’їжджаються на Ігри, проходять ретельну перевірку. Уже виявили понад дві сотні хворих – є серед них і українці. Усі – на карантині.

Та й сама Олімпіада відбуватиметься в умовах ізоляції від зовнішнього світу. Щоби хвороба не поширилася, спортсмени та всі задіяні у проведенні Ігор полишають готелі тільки на спеціальному транспорті, який прямує винятково до та від олімпійських об’єктів. Утім, у Китаї сподіваються, що навіть це не зіпсує радості від Олімпійських змагань.