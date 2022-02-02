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За время пандемии трое медиков погибли в пожарах, связанных с использованием кислорода — Минздрав

2 февраля 2022, 08:00
Юля Захарченко редактор ленты
коронавирус
Источник: Depositphotos

В течение пандемии коронавируса на территории Украины погибли три медика во время пожаров в учреждениях, где лечат больных Covid-19, связанных с использованием кислорода для оказания помощи пациентам.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения по запросу украинских СМИ. Еще один медицинский работник травмировался во время одного из пожаров.

В ответе Минздрава Украины не уточнили, сколько пациентов погибли и пострадали в результате чрезвычайных ситуаций.

Директор директората медицинских услуг Александра Машкевич подчеркнула, что для стандартного лечения Covid-пациентов привлекают все имеющиеся ресурсы, чтобы обеспечить доступ в учреждениях здравоохранения к кислородной терапии.

Она заверила, что Минздрав Украины постоянно общается с местными и областными властями по соблюдению правил противопожарной безопасности при использовании медицинских газов.

По состоянию на 1 февраля 2022 года, за день в больницы госпитализировали 2 069 Covid-больных. За сутки коронавирус в Украине обнаружили у 30 768 человек (среди них есть 4 056 детей и 377 медицинских работников).

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Источник
Радио Свобода
Теги
Коронавирус Covid-19 , Коронавірус у Києві , Коронавирус во Львове , Лікарні , Медики , МОЗ Украины , хвороба
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