Нове дослідження, проведене вченими Північно-Західного університету в США, показало, як багато медичних працівників змінили свою думку щодо вакцин від Covid-19. В результаті рівень вакцинації підвищився до 95%.

Коли вакцини проти Covid-19 стали доступні, багато медиків, незважаючи на те, що бачили на власні очі руйнівні наслідки вірусу, заявляли, що не збираються вакцинуватися. Але їхня думка дуже швидко змінилася на прямо протилежну.

– Це дослідження показало, що ставлення медичних працівників до вакцинації проти Covid-19 може змінитися за дуже короткий період часу, – сказала провідний автор дослідження Чарльз Еванс.

За його словами, це доводить, що є реальна можливість кардинально змінити рішення людей не робити щеплення.

Серед факторів, які вплинули на те, що працівники охорони здоров’я змінили свою думку, були зокрема:

чіткі повідомлення про безпеку вакцин

зручний доступ до щеплень в лікарні

поінформованість про те, що в майбутньому з’являться обов’язкові вимоги на робочому місці.

Недовіра до вакцин – серйозна проблема, яку необхідно вирішувати в суспільстві в цілому, і вона виходить далеко за рамки даного дослідження, кажуть вчені.

Вони закликають і далі продовжувати думати про те, як поліпшити повідомлення про важливість щеплень. Це необхідно, як для попередження Covid-19, так і інших інфекційних ризиків.