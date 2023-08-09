Ученые из Медицинского научно-исследовательского института QIMR Berghofer в Австралии создали первую в истории вакцину против вируса Эпштейна-Барр. Это большой научный прорыв, способный защитить значительную часть населения планеты, поскольку вирус вызывает инфекционный мононуклеоз.

Ученые решили преодолеть этот международный медицинский вызов, направив свое внимание на лимфатические узлы мышей, которые играют ключевую роль в функционировании иммунной системы. В результате их исследований была разработана вакцина, которая способна вызвать выработку мощных антител и Т-клеток, играющих важную роль в борьбе с вирусом.

Однако это не единственный аспект новой вакцины. Ученые заметили, что она также индуцирует специфический тип иммунитета, который способен защитить от роста опухолей, связанных с вирусом Эпштейна-Барр. Эта способность блокировать вирус на ранней стадии может предотвратить развитие дальнейших осложнений, например воспаления мозга и его последствия — рассеянного склероза.

Существует план проведения клинических испытаний вакцины, которые могут начаться уже в 2024 или 2025 году.

Вирус Эпштейна-Барр, принадлежащий к семейству герпесвирусов, может передаваться через слюну и инфицировать значительную часть мирового населения. Обычно инфицирование происходит в детстве и не приводит к серьезным последствиям. Однако позже заражение может вызвать серьезные осложнения, такие как мононуклеоз и увеличенный риск развития рака.