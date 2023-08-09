Учені з Медичного науково-дослідного інституту QIMR Berghofer в Австралії створили першу в історії вакцину проти вірусу Епштейна-Барр. Це великий науковий прорив, здатний захистити значну частину населення планети, адже вірус спричиняє інфекційний мононуклеоз.

Вчені вирішили подолати цей міжнародний медичний виклик, спрямувавши свою увагу на лімфатичні вузли мишей, які відіграють ключову роль у функціонуванні імунної системи. У результаті їхніх досліджень було розроблено вакцину, здатну стимулювати вироблення потужних антитіл і Т-клітин, які відіграють важливу роль у боротьбі з вірусом.

Однак це не єдиний аспект нової вакцини. Вчені помітили, що вона також індукує специфічний тип імунітету, що здатен захистити від росту пухлин, пов’язаних із вірусом Епштейна-Барр. Ця здатність блокувати вірус на ранній стадії може запобігти розвитку подальших ускладнень, наприклад запалення мозку та його наслідку – розсіяного склерозу.

Існує план проведення клінічних випробувань вакцини, які можуть розпочатися вже в 2024 або 2025 році.

Вірус Епштейна-Барр, що належить до родини герпесвірусів, може передаватися через слину й інфікувати значну частину світового населення. Зазвичай інфікування відбувається у дитинстві і не призводить до серйозних наслідків. Проте пізніше зараження може спричинити серйозні ускладнення, такі як мононуклеоз та збільшений ризик розвитку раку.