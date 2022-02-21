По мнению американских и канадских экспертов, ингаляционные вакцины могут обеспечить более эффективную защиту от Covid-19 при более низкой дозировке, что сделает препарат доступным для большего числа людей во всем мире.

— Нацеливание на определенные анатомические области тела, где иммунитет наиболее важен, может обеспечить более длительную и обширную защиту, чем инъекционные вакцины, когда речь идет о респираторных вирусах, — убежден старший научный сотрудник Центра здоровья Джона Хопкинса Амеш Адалья.

Недавно разработанная ингаляционная вакцина от Covid-19 только что появилась в Канаде. Исследователи из Университета Макмастера завершили лабораторное исследование, показавшее, что новый вакцинальный препарат безопасен для мышей и вызывает сильный иммунный ответ.

В настоящее время ингаляционная вакцина находится на первой стадии клинических испытаний. Цель – понять, повысит ли она иммунитет у здоровых взрослых, которым уже сделали две инъекции мРНК-вакцины от Covid-19.

Вакцину доставляют через небулайзер, устройство, которое превращает жидкость в аэрозоль, который вдыхается через рот и глубоко в легкие.

Уколы, сделанные в руку, доказали свою эффективность, но они вызывают иммунный ответ, который сначала должен проциркулировать по всему телу, прежде чем антитела попадут в нос и легкие — место, где нужна самая мощная защита от респираторного вируса, такого как Covid-19, говорят ученые.

По их мнению, реакция, вызванная ингаляционной вакциной, намного более эффективна, потому что она рекрутирует клетки, которые по существу живут в легких, ожидая контакта с патогеном. Эти клетки не включаются в процесс, когда мы вводим вакцины внутримышечно.

Таким образом, у ингаляционных вакцин больше шансов повысить иммунитет в самых глубоких отделах легких, где Covid-19 может нанести наибольший ущерб.

Сосредоточив этот иммунный ответ на легких, мы можем использовать намного меньше вакцины и привить в сто раз больше людей за то же время тем же количеством исходного материала, отмечают исследователи.

Кроме того, по их словам, есть действительно веские доказательства того, что ингаляционные вакцины, будь то в легких или в носу, будут очень эффективны и против туберкулеза.