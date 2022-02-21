На думку американських і канадських експертів, інгаляційні вакцини можуть забезпечити більш ефективний захист від Covid-19 при більш низькому дозуванні, що зробить препарат доступним для більшої кількості людей у всьому світі.

– Націлювання на певні анатомічні області тіла, де імунітет найбільш важливий, може забезпечити більш тривалий і потужний захист, ніж ін’єкційні вакцини, коли йдеться про респіраторні віруси, – переконаний старший науковий співробітник Центру здоров’я Джона Гопкінса Амеш Адалья.

Нещодавно розроблена інгаляційна вакцина від Covid-19 щойно з’явилася в Канаді. Дослідники з Університету Макмастера завершили лабораторне дослідження, яке показало, що новий вакцинальний препарат безпечний для мишей і викликає сильну імунну відповідь.

Наразі інгаляційна вакцина перебуває на першій стадії клінічних випробувань. Мета – зрозуміти, чи підвищить вона імунітет у здорових дорослих, яким вже зробили дві ін’єкції мРНК-вакцини від Covid-19.

Вакцину доставляють через небулайзер, пристрій, що перетворює рідину на аерозоль, який вдихається через рот і глибоко в легені.

Уколи, зроблені в руку, довели свою ефективність, але вони викликають імунну відповідь, яка спочатку повинна проциркулювати по всьому тілу, перш ніж антитіла потраплять до носа і легень – місце, де потрібен найпотужніший захист від такого респіраторного вірусу як Covid-19, кажуть вчені.

На їхню думку, реакція, викликана інгаляційною вакциною, набагато ефективніша, тому що вона рекрутує клітини, які по суті живуть в легенях, чекаючи контакту з патогеном. Ці клітини не включаються в процес, коли ми вводимо вакцини внутрішньом’язово.

Таким чином, інгаляційні вакцини мають більше шансів підвищити імунітет у найглибших відділах легень, де Covid-19 може завдати найбільшої шкоди.

Зосередивши цю імунну відповідь на легенях, ми можемо використовувати набагато менше вакцини і щепити в сто разів більше людей за той же час тією ж кількістю вихідного матеріалу, відзначають дослідники.

Крім того, за їхніми словами, є дійсно вагомі докази того, що інгаляційні вакцини будуть дуже ефективні і проти туберкульозу.