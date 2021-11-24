Эффективность вакцины от коронавируса для предотвращения госпитализаций среди детей составила 88,8%. В то же время среди взрослых этот показатель достиг 92,2%, подавляющее большинство в стационарах не получали ни одной прививки.

Соответствующие данные опубликовали в обзоре эпидемиологической ситуации, который сделали ученые Национальной академии наук Украины.

Так, доля госпитализированных пациентов с коронавирусом людей от 10 до 17 лет (на 100 тыс. населения) составляет:

7,5 — невакцинированные;

0,8 — получили одну дозу вакцины;

0,8 — прошли полный курс вакцинации.

Эффективность предотвращения Covid-госпитализации для детей в возрасте от 10 до 17 лет составляет 89,1% после первой прививки, а 88,8% после полной вакцинации.

В то же время показатели госпитализированных пациентов с Covid-19 от 18 до 29 лет (на 100 тыс. населения) составляет:

4,5 — невакцинированные;

0,7 — получили одну дозу вакцины;

0,3 — прошли полный курс вакцинации.

То есть эффективность предотвращения Covid-госпитализации для людей от 18 до 29 лет составляет 84,2% после первой прививки, а 92,2% после полной вакцинации.

Среди людей от 30 до 49 лет доля госпитализированных пациентов (на 100 тысяч населения) составляет:

7,7 — невакцинированные;

2,7 — получили одну дозу вакцины;

1,2 — прошли полный курс вакцинации.

Так, эффективность предотвращения от попадания в больницу с коронавирусом среди этой группы — 65,0% после первой прививки и 84,4% после полной иммунизации.

Что касается людей от 50 до 64 лет, то вакцинация эффективна в предотвращении госпитализации на 53,7% (после первой прививки) и 84,6% (после второго). Доля людей, попавших из коронавируса в больницу, составляет:

24,5 — невакцинированные;

11,3 — получили одну дозу вакцины;

3,8 — прошли полный курс вакцинации.

Также вакцинация от Covid-19 показала эффективность в предотвращении госпитализации среди людей старше 65 лет. Доля тех, кто попал в больницу из этой возрастной группы на 100 тыс. населения:

41,4 — невакцинированные;

17,0 — получили одну дозу вакцины;

6,4 — прошли полный курс вакцинации.

За минувшие сутки, 23 ноября, от коронавируса вакцинировался 286 121 человек. Одну дозу получили 86 299 человек, полностью иммунизированы – 199 822 человека.

От начала вакцинальной кампании привито 13 000 634 человека, из них получили одну дозу – 13 000 632 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 225 182 человека.

Источник: НАН Украины