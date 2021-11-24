Ефективність вакцини від коронавірусу для запобігання госпіталізаціям серед дітей склала 88,8%. Водночас серед дорослих цей показник сягнув 92,2%, переважна більшість у стаціонарах не отримували жодного щеплення.

Відповідні дані опублікували в огляді епідеміологічної ситуації, який зробили науковці Національної академії наук України.

Так, частка госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом людей від 10 до 17 років (на 100 тис. населення) складає:

7,5 – невакциновані;

0,8 – отримали одну дозу вакцини;

0,8 – пройшли повний курс вакцинації.

Ефективність запобігання Covid-госпіталізації для дітей віком від 10 до 17 років складає 89,1% після першого щеплення, а 88,8% після повної вакцинації.

Водночас показники госпіталізованих пацієнтів з Covid-19 від 18 до 29 років (на 100 тис. населення) складає:

4,5 – невакциновані;

0,7 – отримали одну дозу вакцини;

0,3 – пройшли повний курс вакцинації.

Тобто ефективність запобігання Covid-госпіталізації для людей від 18 до 29 років становить 84,2% після першого щеплення, а 92,2% після повної вакцинації.

Серед людей від 30 до 49 років частка госпіталізованих пацієнтів (на 100 тисяч населення) становить:

7,7 – невакциновані;

2,7 – отримали одну дозу вакцини;

1,2 – пройшли повний курс вакцинації.

Так, ефективність запобігання від потрапляння у лікарню з коронавірусом серед цієї групи – 65,0% після першого щеплення та 84,4% після повної імунізації.

Що стосується людей від 50 до 64 років, то вакцинація ефективна у запобіганні госпіталізації на 53,7% (після першого щеплення) та 84,6% (після другого). Частка людей, які потрапили з коронавірусу в лікарню становить:

24,5 – невакциновані;

11,3 – отримали одну дозу вакцини;

3,8 – пройшли повний курс вакцинації.

Також вакцинація від Covid-19 показала ефективність у запобіганні госпіталізації серед людей старше 65 років. Частка тих, хто потрапив у лікарню з цієї вікової групи на 100 тис. населення:

41,4 – невакциновані;

17,0 – отримали одну дозу вакцини;

6,4 – пройшли повний курс вакцинації.

За минулу добу, 23 листопада, від коронавірусу вакцинувалася 286 121 людина. Одну дозу отримали 86 299 людей, повністю імунізовані – 199 822 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 000 634 людини, з них отримали одну дозу – 13 000 632 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 10 225 182 людини.

Джерело: НАН України