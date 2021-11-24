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Пік смертності пройдено: Академія наук дала свій Covid-прогноз на грудень

24 Листопада 2021, 10:12
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
Пік смертності пройдено: Академія наук дала свій Covid-прогноз на грудень
Джерело: УНІАН

Число нових випадків підтвердженої коронавірусної інфекції в грудні становитиме в середньому 10 тисяч в день. Такий прогноз на останній місяць року дала Національна академія наук України у своєму традиційному огляді епідемічної ситуації в країні.

В огляді також повідомляється, що середньодобовий показник Covid-захворюваності – 10 284 випадки зараження – фіксуватиметься на початку грудня.

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Експерти НАН також зареєстрували зниження числа нових випадків зараження на коронавірус до 15 484 осіб на добу.

Середньодобовий рівень смертності становить 619 смертей за тиждень.

– Згідно з прогнозними розрахунками, середнє число нових випадків захворювання становитиме 13 053 протягом тижня з 24 до 30 листопада 2021 року і 10 284 протягом тижня з 1 по 7 грудня 2021 року, – наголошується в огляді.

Згідно із заявою Національної академії наук, пік смертності від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, в Україні вже пройдено.

Порівняно з піковими значеннями кількість позитивних ПЛР-тестів знизилася на 53%, нових інфекцій – на 30%, зайнятих ліжок у лікарнях – на 19%, щоденних госпіталізацій – на 30%, смертності – на 9%.

Джерело: НАН

Теги
Коронавірус Covid-19 , НАНУ , прогноз
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