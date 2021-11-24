Количество новых случаев подтвержденной коронавирусной инфекции в декабре составит в среднем 10 тыс. в сутки. Такой прогноз на последний месяц года дала Национальная академия наук Украины в своем традиционном обзоре эпидемиологической ситуации в стране.

В обзоре также сообщается, что среднесуточный показатель Covid-заболеваемости – 10 284 случаев инфицирования — проявится уже в начале декабря.

Экспертами НАН также зарегистрировано уменьшение количества новых заражений коронавирусной инфекцией до 15 484 человек в день.

Средний показатель ежедневной смертности составляет 619 летальных исходов за неделю.

— Согласно прогнозным вычислениями, среднее количество новых случаев будет равняться 13 053 в течение недели 24-30 ноября 2021 года и 10 284 — в течение недели 1-7 декабря 2021 года, — отмечается в обзоре.

Согласно заявлению НАН, пик смертности от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Украине уже пройден.

По сравнению с пиковыми значениями, количество положительных ПЦР-тестов сократилось на 53%, новых выявлений инфекции уменьшилось на 30%, занятых коек в больницах — на 19%, суточные госпитализации уменьшились на 30%, смертность — на 9%.

Источник: НАН