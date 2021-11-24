В Украине по состоянию на 24 ноября в красной зоне карантина остаются 18 областей и город Киев.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения. Так, в эту зону входят: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская области и город Киев.

В то же время показателям оранжевой зоны соответствуют Закарпатская, Полтавская, Харьковская и Черновицкая области.

Согласно данным Минздрава, в желтой карантинной зоне остались Кировоградская и Тернопольская области. В этих регионах не превышен коэффициент выявления новых случаев инфицирования, уровень госпитализаций и загруженность коек с кислородом.

Уровень заболеваемости Covid-19 в Украине сейчас составляет 621 на 100 тыс. населения (при норме менее 75). Наихудшая ситуация наблюдается в Николаевской (1 013), Полтавской (946) и Запорожской (799) областях.

Не превышен уровень госпитализаций больных коронавирусом в Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Одесской, Ровенской, Тернопольской, Черновицкой и Черкасской областях.

В Украине же уровень госпитализаций Covid-больных сейчас составляет 62,5 на 100 тыс. населения (при норме менее 60 на 100 тыс.). В Киеве этот показатель находится на уровне 60,1 на 100 тыс. населения.

Ни в одном регионе страны не превышен уровень загруженности коек с кислородом для больных коронавирусом.

По состоянию на 24 ноября в Украине зафиксировали 14 325 новых случаев коронавируса. Выздороветь за сутки удалось 29 044 людям, а умерли — 595 пациентов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в г. Киев (1 743), Полтавской (1 060), Донецкой (948), Запорожской (906) и Хмельницкой (808) областях. Подробную статистику коронавируса в Украине — читайте на Фактах ICTV.