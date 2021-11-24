В Україні станом на 24 листопада у червоній зоні карантину залишаються 18 областей та місто Київ.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я. Так, до цієї зони входять: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області та місто Київ.

Водночас показникам помаранчевої зони відповідають Закарпатська, Полтавська, Харківська та Чернівецька області.

Згідно з даними МОЗ, у жовтій карантинній зоні залишилися Кіровоградська та Тернопільська області. У цих регіонах не перевищений коефіцієнт виявлення нових випадків інфікування, рівень госпіталізацій та завантаженість ліжок із киснем.

Рівень захворюваності на Covid-19 в Україні зараз становить 621 на 100 тис. населення (за норми менш як 75). Найгірша ситуація спостерігається в Миколаївській (1 013), Полтавській (946) та Запорізькій (799) областях.

Не перевищений рівень госпіталізацій хворих на коронавірус у Донецькій, Закарпатській, Запорізькій, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Одеській, Рівненській, Тернопільській, Чернівецькій та Черкаській областях.

В Україні ж рівень госпіталізацій Covid-хворих зараз становить 62,5 на 100 тис. населення (за норми менше ніж 60 на 100 тис.). У Києві цей показник перебуває на рівні 60,1 на 100 тис. населення.

У жодному регіоні країни не перевищений рівень завантаженості ліжок з киснем для хворих на коронавірус.

Станом на 24 листопада в Україні зафіксували 14 325 нових випадків коронавірусу. Одужати за добу вдалося 29 044 людям, а померли – 595 пацієнтів.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (1 743), Полтавській (1 060), Донецькій (948), Запорізькій (906) та Хмельницькій (808) областях. Детальну статистику коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.