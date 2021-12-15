Сразу несколько европейских стран начали вакцинировать от Covid-19 детей в возрасте от 5 до 11 лет. Цель — сдержать бушующую пандемию и не закрывать школы на карантин. Речь идет о Германии, Испании, Греции и Венгрии. Врачи сообщают о высоком спросе на детские Covid-вакцины со стороны родителей.

В прошлом месяце надзорный орган ЕС в области лекарственных средств одобрил прививку Pfizer-BioNTech для детей от 5 до 11 лет, возрастной группы с высоким уровнем заражения коронавирусом на всем континенте.

Вакцина вводится в более низкой дозировке, чем уколы Pfizer для детей старше 12 лет, и поставляется в педиатрическом флаконе с оранжевым колпачком, чтобы отличать его от флаконов с пурпурным колпачком для пожилых людей.

В Дании, где наблюдается рост числа случаев, связанных с очень заразной новой разновидностью кронавируса Омикрон, а также в некоторых регионах Австрии уже в ноябре начали предлагать уколы детям младшего возраста.

Соединенные Штаты были первой крупной страной, которая сделала решительный шаг, и на сегодняшний день здесь вакцинировано более 5 млн детей в возрасте от 5 до 11 лет.

В ближайшие дни аналогичные кампании по вакцинации начнут Италия, Португалия, Польша, страны Балтии и Чехия, в то время как другие все еще дорабатывают свои планы.

Во Франции вакцинация одобрена только для детей в возрасте от 5 до 11 лет, подверженных риску развития серьезного заболевания, но правительство заявило, что рассматривает возможность распространения вакцинации на всех детей на добровольной основе.

Бельгия ожидает рекомендации своего национального органа здравоохранения, скорее всего, в новом году.

В Швейцарии медицинское агентство дало зеленый свет вакцинации детей, но сама кампания, вероятно, начнется только в начале января.

Британские регулирующие органы все еще оценивают, одобрять ли уколы для возрастной группы 5-11 лет, и решение, вероятно, будет принято до Рождества.