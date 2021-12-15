Відразу кілька європейських країн почали вакцинувати від Covid-19 дітей віком від 5 до 11 років. Мета – стримати пандемію і не закривати школи на карантин. Йдеться про Німеччину, Іспанію, Грецію та Угорщину. Лікарі повідомляють про високий попит на дитячі вакцини з боку батьків.

Минулого місяця наглядовий орган ЄС в галузі лікарських засобів схвалив щеплення Pfizer-BioNTech для дітей від 5 до 11 років, вікової групи з високим рівнем зараження на коронавірус на всьому континенті.

Вакцина вводиться в більш низькому дозуванні, ніж уколи Pfizer для дітей старше 12 років, і поставляється в педіатричному флаконі з помаранчевим ковпачком, щоб відрізняти його від флаконів з пурпуровим ковпачком для літніх людей.

У Данії, де спостерігається зростання числа випадків, пов’язаних з дуже заразним новим варіантом Омікрон, а також в деяких регіонах Австрії вже в листопаді почали пропонувати уколи дітям молодшого віку.

Сполучені Штати були першою великою країною, яка зробила рішучий крок, і на сьогоднішній день тут вакциновано понад 5 млн дітей віком від 5 до 11 років.

У найближчі дні аналогічні кампанії з вакцинації почнуть Італія, Португалія, Польща, країни Балтії та Чехія, в той час як інші все ще доопрацьовують свої плани.

У Франції вакцинація схвалена тільки для дітей від 5 до 11 років, схильних до ризику розвитку серйозного захворювання, але уряд заявив, що розглядає можливість поширення вакцинації на всіх дітей на добровільній основі.

Бельгія очікує на рекомендації свого національного органу охорони здоров’я, швидше за все, в новому році.

У Швейцарії медичне агентство дало зелене світло вакцинації дітей, але сама кампанія, ймовірно, почнеться тільки на початку січня.

Британські регулюючі органи все ще оцінюють, чи схвалювати уколи для вікової групи 5-11 років, і рішення, ймовірно, буде прийнято до Різдва.