Две новые прививки от Covid-19 получили зеленый свет от Управления по контролю за продуктами и лекарствами, а также Центров по контролю и профилактике заболеваний. Новые вакцины, разработанные компаниями Pfizer-BioNTech и Moderna, рекомендованы всем в возрасте от 6 месяцев и старше.

По словам экспертов, хотя число госпитализаций и смертей от Covid-19 за последний год снизилось, вирус эволюционировал и мутировал в более чем два десятка различных вариантов. К тому же иммунитет большинства людей уже ослабел.

Отмечается, что переработанные прививки против Covid-19 могут лучше помочь в борьбе с новейшим набором подвариантов коронавируса.

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В отличие от бивалентных прививок, сделанных прошлой осенью, последние мРНК-вакцины, разработанные Pfizer и Moderna, являются моновалентными, то есть предназначены для защиты только от одного варианта XBB.1.5, недавнего потомка Omicron, появившегося ранее в этом году.

Хотя XBB.1.5 больше не является доминирующей версией, предварительные исследования показали, что новые уколы, тем не менее, должны обеспечивать защиту от варианта EG.5, а также от других вариантов, вызвавших некоторую обеспокоенность среди ученых, таких как БА.2.86.

Производители вакцин Pfizer и Moderna также объявили, что, согласно их первоначальным исследованиям, новые вакцины против Covid-19 обеспечивают хорошую защиту как от EG.5, так и от BA.2.86.

Регулирующие органы также рассмотрят в ближайшие месяцы третью моновалентную дозу, разработанную Novavax против XBB.1.5. Прививка Novovax основана на белке, то есть действует иначе, чем мРНК-вакцина.

По мнению вирусологов, новые вакцины не обеспечивают защиту от исходного вируса, что на самом деле может помочь расширить защиту от новых вариантов.

Отмечается, что количество доз новой вакцины будет зависеть от возраста и предыдущих прививок: каждый человек в возрасте 5 лет и старше будет иметь право на однократную дозу обновленной прививки мРНК, независимо от его вакцинационного статуса.

Дети в возрасте от 6 месяцев до 4 лет, ранее вакцинированные против Covid-19, будут иметь право на одну или две дозы. Дети этой возрастной группы, которые ранее не были вакцинированы, будут иметь право на получение трех доз.