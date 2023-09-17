Два нові щеплення проти Covid-19 отримали зелене світло від Управління з контролю за продуктами і ліками, а також Центрів з контролю і профілактики захворювань. Нові вакцини, розроблені компаніями Pfizer-BioNTech і Moderna, рекомендовані всім віком від 6 місяців і старше.

За словами експертів, хоча кількість госпіталізацій і смертей від Covid-19 за останній рік знизилася, вірус еволюціонував і мутував у більш ніж два десятки різних варіантів. До того ж імунітет більшості людей уже ослаб.

Зазначається, що перероблені щеплення проти Covid-19 можуть краще допомогти в боротьбі з новітнім набором підваріантів коронавірусу.

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На відміну від бівалентних щеплень, зроблених минулої осені, останні мРНК-вакцини, розроблені Pfizer і Moderna, є моновалентними, тобто призначені для захисту тільки від одного варіанту XBB.1.5, нещодавнього нащадка Omicron, що з’явився раніше цього року.

Хоча XBB.1.5 більше не є домінантною версією, попередні дослідження засвідчили, що нові уколи, тим не менш, повинні забезпечувати захист від варіанта EG.5, а також від інших варіантів, що викликали певне занепокоєння серед науковців, таких як БА.2.86.

Виробники вакцин Pfizer і Moderna також оголосили, що, згідно з їхніми початковими дослідженнями, нові вакцини проти Covid-19 забезпечують хороший захист як від EG.5, так і від BA.2.86.

Регулюючі органи також розглянуть найближчими місяцями третю моновалентну дозу, розроблену Novavax проти XBB.1.5. Щеплення Novovax засноване на білку, тобто діє інакше, ніж мРНК-вакцина.

На думку вірусологів, нові вакцини не забезпечують захист від вихідного вірусу, що насправді може допомогти розширити захист від нових варіантів.

Зазначається, що кількість доз нової вакцини залежатиме від віку та попередніх щеплень: кожна людина віком 5 років і старше матиме право на одноразову дозу оновленого щеплення мРНК, незалежно від її вакцинаційного статусу.

Діти віком від 6 місяців до 4 років, раніше вакциновані проти Covid-19, матимуть право на одну або дві дози. Діти цієї вікової групи, які раніше не були вакциновані, матимуть право на отримання трьох доз.