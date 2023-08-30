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З новою хворобою Х, що може викликати пандемію у світі, боротимуться з допомогою вакцин від Covid-19

30 Серпня 2023, 11:17
Валентина Андрейко журналістка
вакцини
Джерело: Pixabay

Дослідники з Оксфордського університету вивчають, як адаптувати створену ними вакцину від Covid-19 для лікування невідомої хвороби, так званої хвороби X (Аламі/Пенсильванія).

Коаліція за інновації в галузі готовності до епідемій (CEPI) оголосила про виділення вченим Оксфорда до $80 млн (63,6 млн фунтів стерлінгів) на цей проєкт.

Учені розроблять прототипи вакцин, які можна буде швидко адаптувати проти вірусів високого ризику, що, найімовірніше, викличуть майбутню пандемію.

– Ґрунтуючись на нашому великому досвіді розроблення вакцин, зокрема вакцини Oxford-AstraZeneca проти Covid-19, ми прагнемо забезпечити безпеку майбутніх поколінь, – сказав професор Ендрю Поллард з Оксфордської групи з вакцин.

Дослідники з Агентства безпеки охорони здоров’я Великої Британії вже почали розробку вакцини проти хвороби X.

Роботи тривають у суворо засекреченій лабораторії у Вілтширі.

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Джерело
Independent
Теги
Вакцина AstraZeneca від коронавірусу пандемія хвороби
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