Новости здоровья На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Новости здоровья

С новой болезнью Х, которая может вызвать пандемию в мире, будут бороться с помощью вакцин от Covid-19

30 августа 2023, 11:17
Валентина Андрейко журналіст
вакцини
Источник: Pixabay

Исследователи из Оксфордского университета изучают, как адаптировать созданную ими вакцину от Covid-19 для лечения болезни X (Алами/Пенсильвания).

Коалиция за инновации в области готовности к эпидемиям (CEPI) объявила о выделении ученым Оксфорда до $80 млн (63,6 миллиона фунтов стерлингов) на этот проект.

Ученые разработают прототипы вакцин, которые можно будет быстро адаптировать против вирусов высокого риска, которые, вероятнее всего, вызовут будущую пандемию.

— Основываясь на нашем обширном опыте разработки вакцин, в том числе вакцины Oxford-AstraZeneca против  Covid-19, мы будем стремиться обеспечить безопасность будущих поколений, — сказал профессор Эндрю Поллард из Оксфордской группы по вакцинам.

Исследователи из Агентства безопасности здравоохранения Великобритании уже начали  разрабатывать вакцину против болезни X.

Работы продолжаются в засекреченной лаборатории в Уилтшире.

Читайте также:
С новой болезнью Х, которая может вызвать пандемию в мире, будут бороться с помощью вакцин от Covid-19Ученые из Австралии осуществили прорыв: первая вакцина против вируса Эпштейна-Барр

Источник
Independent
Теги
Вакцина AstraZeneca от коронавируса пандемія хвороби
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь