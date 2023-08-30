Исследователи из Оксфордского университета изучают, как адаптировать созданную ими вакцину от Covid-19 для лечения болезни X (Алами/Пенсильвания).

Коалиция за инновации в области готовности к эпидемиям (CEPI) объявила о выделении ученым Оксфорда до $80 млн (63,6 миллиона фунтов стерлингов) на этот проект.

Ученые разработают прототипы вакцин, которые можно будет быстро адаптировать против вирусов высокого риска, которые, вероятнее всего, вызовут будущую пандемию.

— Основываясь на нашем обширном опыте разработки вакцин, в том числе вакцины Oxford-AstraZeneca против Covid-19, мы будем стремиться обеспечить безопасность будущих поколений, — сказал профессор Эндрю Поллард из Оксфордской группы по вакцинам.

Исследователи из Агентства безопасности здравоохранения Великобритании уже начали разрабатывать вакцину против болезни X.

Работы продолжаются в засекреченной лаборатории в Уилтшире.