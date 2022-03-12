Людям с проблемами ЖКТ при спазмах и болях часто рекомендуют препараты, содержащие тримебутин, один из них Тримедат. Однако не только этот препарат поможет справиться со спазмами.

Как отмечают в Минздраве, при выборе препарата важно обращать внимание не на называние бренда, а на действующее вещество. Факты ICTV перечислили аналоги Тримедата.

Как уже отмечалось, его главное действующее вещество — тримебутин. Он оказывает влияние на энкефалинергическую систему кишечника, регулирует его перистальтику, моторику. Благодаря ему можно восстановить нормальную физиологическую активность мускулатуры кишечника при различных заболеваниях ЖКТ, связанных именно с нарушениями моторики.

Если говорить о заболеваниях, то его применяют при различных видах дискомфорта и боли в кишечнике, изменении частоты стула, изжоге, тошноте, рвоте, отрыжке, связанных с функциональными заболеваниями органов ЖКТ и желчевыводящих путей, непроходимости кишечника.

Аналогом Тримедата является Необутин (100 мг действующего вещества в 1 таблетке) и Нетугаст (100 мг действующего вещества в 1 таблетке), однако их нельзя найти в аптеках.

Но украинцы могут купить Дицетел или Бекарбон, однако действующие вещества там совсем другие.

В целом украинцам рекомендуют не заниматься самолечением, а покупать и принимать лекарства только после визита к врачу.

Источник: Тabletki.ua