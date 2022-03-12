Людям с проблемами ЖКТ при спазмах и болях часто рекомендуют препараты, содержащие тримебутин, один из них Тримедат. Однако не только этот препарат поможет справиться со спазмами.
Как отмечают в Минздраве, при выборе препарата важно обращать внимание не на называние бренда, а на действующее вещество. Факты ICTV перечислили аналоги Тримедата.
Как уже отмечалось, его главное действующее вещество — тримебутин. Он оказывает влияние на энкефалинергическую систему кишечника, регулирует его перистальтику, моторику. Благодаря ему можно восстановить нормальную физиологическую активность мускулатуры кишечника при различных заболеваниях ЖКТ, связанных именно с нарушениями моторики.
Если говорить о заболеваниях, то его применяют при различных видах дискомфорта и боли в кишечнике, изменении частоты стула, изжоге, тошноте, рвоте, отрыжке, связанных с функциональными заболеваниями органов ЖКТ и желчевыводящих путей, непроходимости кишечника.
Аналогом Тримедата является Необутин (100 мг действующего вещества в 1 таблетке) и Нетугаст (100 мг действующего вещества в 1 таблетке), однако их нельзя найти в аптеках.
Но украинцы могут купить Дицетел или Бекарбон, однако действующие вещества там совсем другие.
В целом украинцам рекомендуют не заниматься самолечением, а покупать и принимать лекарства только после визита к врачу.
Источник: Тabletki.ua