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Від спазмів та болю. Ліки, які містять тримебутин

12 Березня 2022, 15:00
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Від спазмів та болю. Ліки, які містять тримебутин
Джерело: Depositphotos

Людям з проблемами шлунково-кишкового тракту під час спазмів та болю часто рекомендують препарати, що містять тримебутин, один з них Тримедат. Однак не лише цей препарат допоможе впоратися зі спазмами.

Як зазначають у МОЗ, під час вибору препарату важливо звертати увагу не на назву бренду, а на діючу речовину.

Як зазначалося, його головна діюча речовина – тримебутин. Він впливає на енкефалінергічну систему кишечника, регулює його перистальтику, моторику. Завдяки йому можна відновити нормальну фізіологічну активність мускулатури кишечника за різних захворювань шлунково-кишкового тракту, пов’язаних саме з порушеннями моторики.

Якщо говорити про захворювання, то його застосовують під час різних видів дискомфорту та болю в кишечнику, зміни частоти випорожнень, печії, нудоти, блювання, відрижки, пов’язаних з функціональними захворюваннями органів ШКТ та жовчовивідних шляхів, непрохідності кишечника.

Аналогом Тримедату є Необутін (100 мг діючої речовини в 1 таблетці) та Нетугаст (100 мг діючої речовини в 1 таблетці), проте їх не можна знайти в українських аптеках.

Але українці можуть придбати Дицетел чи Бекарбон, проте діючі речовини там зовсім інші.

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Загалом українцям рекомендують не займатися самолікуванням, а купувати та приймати ліки лише після візиту до лікаря.

Джерело: Тabletki.ua

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