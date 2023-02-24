24 февраля 2022 года все без исключения украинцы почувствовали шок, когда очнулись от взрывов российских ракет.

Кое-кто пришел в себя быстро, а некоторым понадобилось время. Люди собирали вещи, детей, уезжали, или оставались дома на свой страх и риск.

И если военные, имея определенные задачи, были сконцентрированы на их выполнении, то у гражданских началась разбалансировка: что делать, что будет дальше.

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Некоторые регионы Украины попали под оккупацию врага. Люди страдали и от обстрелов, и от действий рашистов, начавших беспредел на занятых территориях.

Медики и психологи международной организации Врачи без границ, работающие в Украине с 1999 года, имеют большой опыт работы с гражданским населением в Афганистане, Чечне, Бангладеш, Судане, Йемене. И с началом полномасштабной войны команды по чрезвычайным ситуациям расширили свою деятельность и сконцентрировались там, где это было необходимо.

Психолог Юлия Корж, также с первых дней начавшая волонтерскую деятельность как психолог, рассказала, каким было начало войны, и какие запросы у людей сегодня.

– Врачи без границ с первых дней полномасштабной войны оказывают медицинскую и психологическую помощь людям, – рассказала Юлия. – У нашей организации есть богатый опыт, который мы передаем людям, что никогда не сталкивались с последствиями масштабных обстрелов, разрушений.

В апреле, когда рашистов выгнали из Бучи, Гостомеля, Ирпеня, то украинцы, а вместе с ними и весь мир, содрогнулись от преступлений, которые совершали российские оккупанты. Все это повлияло на психическое состояние жителей этих территорий.

Врачи без границ заходили в освобожденные города и села, и сразу начинали действовать. Сначала нужно было оказать медицинскую помощь людям, ведь у них не было доступа к медицине во время оккупации.

– Мы, психологи, ходили по домам вместе с медиками, – вспоминает Юлия. – Во время осмотра мы общались с людьми, выясняли их состояние и сообщали, что готовы оказать психологическую помощь.

У многих людей от стресса или сидения в холодных подвалах, погребах обострились хронические болезни, особенно сердечные, появились отеки. Некоторые были ранены и не имели возможности получить надлежащую медицинскую помощь. Врачи внимательно осматривали всех и лечили, делали перевязки.

– Мы же сначала выступали в роли кризисных психологов, потому что пережитое этими людьми не укладывается в рамки нормального понимания, – сказала психолог.

Украинским психологам очень помогали специалисты из других стран. Они получили бесценные знания от коллег. Работали с населением в группах и индивидуально.

Как мы уже сказали, шок – это была первая реакция начала войны. Люди потеряли опору под ногами. Некоторые так и говорили, что чувствовали, будто выбили почву из-под ног.

– Это так и есть. Нам нужна опора, чтобы почувствовать уверенность, – объяснила психолог.

Потом возник страх. Страх потерять близких, погибнуть самому, страх перед оккупантами, которые могут сделать с тобой, что угодно.

Одна женщина из Бучанского района, которая дала разрешение на распространение своей личной истории, рассказала, как они пытались уехать. Сын был за рулем авто, и в него выстрелил вражеский снайпер. Мать просидела возле своего мертвого ребенка восемь часов. Она держала его за руку и целовала ее. Ей трудно поверить, что его нет и никогда уже не будет. Как с этим жить?

– Это не может пройти быстро, – говорит Юлия. – Горевание имеет свои сроки. Нужно год-два, чтобы привыкнуть к этому, а жить надо.

Потом людьми овладевала тревожность, когда ты не знаешь, что произойдет в следующий момент. Расстрелы, пытки, изнасилования. Люди потеряли сон и покой.

После освобождения возникали вопросы, нужно ли уезжать, ведь многим не было, где жить из-за потери дома.

Психологи советовали ехать, особенно если в семье есть дети, пожилые люди. Ведь нужно спасать свою и их жизнь, чтобы потом вернуться и восстанавливать страну.

Отчаяние. Это чувство присуще пожилым людям. Они ощущали себя никому не нужными, не верили, что кто-то поможет.

– Помогут. Сейчас в Украине работает много международных организаций, есть волонтеры. Если обращаться к ним, они не оставят без внимания никого, – сказала Юлия.

Собравшиеся ехать испытывали чувство вины, что будут далеко от истекающей кровью страны. С этим тоже нужно работать.

Вот такой спектр чувств предстал перед психологами во время войны. Людям чаще всего не удается справиться самостоятельно со всеми этими чувствами. Вот почему нужно обращаться к психологам.

– Мы не уговаривали людей приходить к нам. Мы просто информировали, что мы есть, мы работаем и помогаем, – сказала Юлия Корж.

И отметила, что после деоккупации Киевщины и Херсонщины жители освобожденных сел и городков поразили ее своей силой духа.

– Они пережили много страшного в своей жизни: сидели по подвалам, голодали, не могли помыться, – вспоминает психолог. – И через неделю после того, как территория вернулась под контроль Украины, к нам начали приходить женщины, которые вымыли и покрасили волосы, были одеты в чистую одежду.

После того, как люди получили медицинскую помощь, самые важные для жизни вещи – еду, лекарства, одежду, они пришли за психологической поддержкой. Специалисты с радостью помогали им найти путь из кризиса, почувствовать опору и начать действовать.

Через год с начала полномасштабной войны запросы несколько изменились, и мы изменились, и обстоятельства.

– Украинцы уже в основном адаптировались к войне, стали более гибкими, – заметила Юлия. – Когда начались отключения света, они научились планировать и делать все быстро.

Люди, как и в начале полномасштабного вторжения, помогают друг другу.

– Мы учимся сами и учим специалистов из разных отраслей. К примеру, проводников Укрзализныци, – рассказала Корж.

И это важно, ведь эти люди общаются с беженцами от войны, когда те уезжают эвакопоездами из деоккупированных или горячих территорий. Многим нужно просто, чтобы выслушали их историю, а опытные железнодорожники могут еще и посоветовать, как поступить. Они могут подсказать, куда обратиться по приезду в безопасное место.

Психологическая поддержка нужна сейчас всем: и журналистам, которые пишут о войне, и лечащим травмы медикам, и учителям, сидящим в бомбоубежищах со своими учениками. Все должны уметь правильно поддержать человека рядом и оказать психологическую помощь себе, чтобы не выгореть.

Психологи, где бы они ни работали, всегда готовы помочь. А хватит ли в стране специалистов, чтобы охватить всех нуждающихся в психологической помощи?

Теперь психологическая служба меняется благодаря сотрудничеству с иностранными специалистами.

Различные благотворительные и общественные организации открывают горячие линии, где консультируют психологи. Волонтерские организации также привлекают психологов.

Сейчас открываются новые амбулатории на освобожденных от оккупантов территориях и восстанавливаются разрушенные, и в них вместе с медиками работают психологи.

– Не бойтесь обращаться к специалистам, ведь нам нужно много сил, чтобы не только выжить, но и восстановить страну, чтобы она стала еще лучше, – говорит психолог.

Не нужно вариться в своих проблемах, это может привести к соматическим и даже онкозаболеваниям. Идите к специалистам, чтобы вернуть себе равновесие и уверенность, чтобы помочь ближнему.

Фото: Врачи без границ