Восстановление жизни после оккупации: медики в Балаклее уже лечат пациентов с новым оборудованием

Медики Балаклейской клинической больницы каждый день распаковывают свертки с оборудованием. Вот – новенький кардиограф. Медсестры радуются, что теперь можно делать кардиограмму хоть в кабинете, хоть в палатах. Очень удобно всем врачам и пациентам.

В последнее время в больницу поступает новое оборудование. А почти девять месяцев по этим коридорам гулял только ветер.

В начале войны в Балаклею вошли рашисты. Они хотели занять под свои нужды помещения больницы. Но здесь еще оставались больные и медицинский персонал, просто переехавший семьями в подвал медучреждения.

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Тогда российские оккупанты начали планомерно разрушать больницу. Танком снесли пищеблок. От артобстрелов снесло крышу, вылетели окна.

Медики все же были вынуждены покинуть здание Балаклейской больницы, которая была одной из самых мощных еще в советское время. После этого она была ограблена.

– Разворовали практически все, – рассказал заведующий хирургическим отделением Евгений Денисенко. – У нас была стойка старенькая. Не стало. У нас были аппараты – их не стало. Документации не стало. Ничего не осталось.

То оборудование, которое враги не смогли вывезти, они испортили, разбили.

— То есть из хаоса, если можно так сказать, мы многое восстановили благодаря государству, — сказала директор Балаклейской клинической многопрофильной больницы интенсивного лечения Марина Руденко.

После деоккупации Балаклеи восстановительные работы в больнице продолжались несколько месяцев. Уже ликвидировали последствия прилетов, заменили окна, дали тепло.

Несмотря на все, сегодня работают почти все отделения. Правда, вынужденно сократился коечный фонд с 350 до 300 коек. Но это потому, что одно здание еще не отремонтировано.

– Население нуждалось в стационарной помощи. И мы рады, что уже имеем возможность предоставлять ее, — сказала Руденко.

Медики говорят, что самой большой проблемой было восстановление аппаратуры. Но здесь к делу приобщились благотворители, волонтерские организации и фонды, и государство. Около 20 млн грн ушло из Харьковского областного бюджета и резервного фонда страны.

– Вот, пожалуйста, новенькая стойка фирмы Олимпос. Это Лексус среди стоек, — восхищенно сказал Евгений Денисенко. – На этом приборе выполняются малоинвазивные операции. В данном случае лапароскопические, на брюшной полости.

Хирург уже мечтает приступить к настоящей напряженной хирургической деятельности.

– Картинка мирового уровня, – говорит врач. — Районная больница, а аппаратура мирового уровня. Конечно, мы очень довольны этим.

Больницу посетили и представители ООН.

– Мы ходили с ними в детское отделение. Надеемся, получим помощь именно на восстановление этого отделения, — отметила директор. — Оно требует ремонта, и мебель новая нужна на замену испорченной.

До войны в Балаклейской клинической больнице работало более 600 сотрудников. Пока городок был под оккупацией, медики продолжали помогать людям сначала здесь, затем в других больницах, где нужны были руки.

Сейчас сюда вернулось около 70% персонала, а несколько врачей защищают страну в рядах ВСУ. Пациенты говорят, что не могли дождаться открытия обновленной больницы, потому что приходилось ездить в другие населенные пункты.

Конечно, выйти на довоенный уровень обслуживания пока не удалось. Однако люди к этому стремятся. Потому что главное счастье и предназначение медиков – помогать, возвращать жизнь, лечить. И чем больше работы сейчас – тем лучше, считают они.

Директор больницы отметила, что восстановление такой больницы дает надежду на мирную жизнь.

Украинский бизнес активно подключается к восстановлению больниц и приобретению оборудования.

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Восстановление жизни после оккупации: медики в Балаклее уже лечат пациентов с новым оборудованием / 3 images

Харьковщина до сих пор остается под прицельным огнем врага, поэтому возобновление работы больниц – жизненно необходимо сейчас.

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Фото: Dobro.ua