Відновлення життя після окупації: медики в Балаклії вже лікують пацієнтів з новим обладнанням

Медики Балаклійської клінічної лікарні кожного дня розпаковують пакунки з обладнанням. Ось – новенький кардіограф. Медсестри радіють, що тепер можна робити кардіограму хоч у кабінеті, хоч у палатах. Дуже зручно для всіх лікарів та пацієнтів.

Останнім часом у лікарню надходить нове обладнання. А майже дев’ять місяців цими коридорами гуляв лише вітер.

На початку війни у Балаклію зайшли рашисти. Вони хотіли зайняти під свої потреби приміщення лікарні. Але тут іще залишалися хворі й медичний персонал, що просто переїхав сім’ями у підвал медзакладу.

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Тоді російські окупанти почали планомірно руйнувати лікарню. Танком розтрощили харчоблок. Від артобстрілів знесло дах, повилітали вікна.

Медики все ж таки були змушені залишити будівлю Балаклійської лікарні, яка була однією з найпотужніших ще за радянських часів. Після цього її було пограбовано.

– Розікрали практично все, – розповів завідувач хірургічного відділення Євген Денисенко. – У нас була стійка старенька. Не стало. У нас були апарати – їх не стало. Документації не стало. Не залишилось нічого.

Те обладнання, що вороги не змогли вивезти, вони зіпсували, розтрощили, розбили.

– Тобто, з хаосу, якщо можна так сказати, ми багато чого відновили, завдяки державі, – сказала директорка Балаклійської клінічної багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування Марина Руденко.

Після деокупації Балаклії відновлювальні роботи у лікарні тривали декілька місяців. Вже ліквідували наслідки прильотів, замінили вікна, дали тепло.

Попри все, сьогодні працюють майже всі відділення. Правда, вимушено скоротився ліжковий фонд з 350 до 300 ліжок. Але це тому, що одна будівля ще не відремонтована.

– Населення потребувало стаціонарної допомоги. І ми раді, що вже маємо змогу надавати її, – сказала Руденко.

Медики кажуть, що найбільшою проблемою було відновлення апаратури. Але тут до справи долучилися благодійники, волонтерські організації та фонди і держава. Близько 20 млн грн пішло з Харківського обласного бюджету та резервного фонду країни.

– Ось, будь ласка, новенька стійка фірми Олімпос. Це – Лексус серед стійок, – захоплено сказав Євген Денисенко. – На цьому приладі виконуються малоінвазивні операції. В даному випадку лапароскопічні, на черевній порожнині.

Хірург вже мріє розпочати справжню напружену хірургічну діяльність.

– Картинка світового рівня, – говорить лікар. – Районна лікарня, а апаратура світового рівня. Звісно, ми дуже задоволені цим.

Лікарню відвідали й представники ООН.

– Ми ходили з ними до дитячого відділення. Сподіваємось, отримаємо допомогу саме на відновлення цього відділення, – зазначила директорка. – Воно потребує ремонту, і меблі нові потрібні на заміну зіпсованим.

До війни у Балаклійській клінічній лікарні працювало понад 600 співробітників. Поки містечко було під окупацією, медики продовжували допомагати людям спершу тут, потім в інших лікарнях, де була потрібні руки.

Зараз сюди повернулося близько 70% персоналу, а декілька лікарів боронять країну в лавах ЗСУ. Пацієнти кажуть, що не могли дочекатись відкриття оновленої лікарні, бо доводилось їздити до інших населених пунктів.

Звісно, вийти на довоєнний рівень обслуговування поки що не вдалося. Проте люди цього прагнуть. Бо головне щастя і призначення медиків – допомагати, повертати життя, лікувати. І що більше роботи зараз – то краще, вважають вони.

Директорка лікарні зазначила, що відновлення такої лікарні дає надію на мирне життя.

Український бізнес активно підключається до відновлення лікарень і придбання обладнання.

Так, на один із цільових зборів проєкту Запалюй вогонь перемоги від Vulkan Casino було придбано два коагулятори, два електрокардіографи, наркозно-дихальний апарат, ліки та медичні витратні матеріали.

Відновлення життя після окупації: медики в Балаклії вже лікують пацієнтів з новим обладнанням / 3 зображення

Харківщина і досі залишається під прицільним вогнем ворога, тому відновлення роботи лікарень – життєво необхідне зараз.

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Фото: Dobro.ua