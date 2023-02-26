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Отдых с пользой для психики: ученые рассказали, как во время выходных повысить уровень счастья

26 февраля 2023, 12:20
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
відпочинок
Источник: Pixabay

Ученые из Школы менеджмента Андерсона Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе в ходе исследования выяснили, что простое отношение к выходным как к отпуску может сделать нас счастливее.

В одном из экспериментов исследования, в котором участвовал 441 работник, половина была проинструктирована провести выходные так же, как и любые другие. Но другим участникам было дано указание: относитесь к этим выходным как к отпуску.

Когда люди вернулись на работу в понедельник, те, кто провел выходные как отпуск, сообщили о меньшем негативе и большем удовлетворении, чем те, кто подходил к выходным так, как всегда.

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Правда, отпускники выходного дня потратили больше денег — около $130 против $104. Но группа отдыхающих все же была счастливее, чем контрольная группа.

Одна из причин, по которой отпускной подход творит чудеса: образ мышления в отпуске кажется более осознанным. Отдыхающие стали более внимательными к настоящему моменту.

— Отношение к выходным как к отпуску активирует сдвиг в мышлении — подталкивает нас к тому, чтобы выйти из режима постоянной деятельности. Это пункты, которые мы пытаемся выполнить, чтобы отметить наши списки дел, — объяснила соавтор исследования профессор Кэсси Холмс.

По ее словам, отпускное мышление позволяет нам чувствовать, что мы действительно можем сделать перерыв в ежедневной рутине и насладиться моментом.

Однако у исследователей была одна важная оговорка: если у вас выходные в отпуске или вы берете неделю или две для развлечения, не позволяйте отпускному настроению разрушить здоровую диету.

Источник
The Washington Post
Теги
Отдых Отпуск Вихідні Наукові дослідження щастя
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