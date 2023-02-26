Вчені зі Школи менеджменту Андерсона Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі під час дослідження з’ясували, що просте ставлення до вихідних як до відпустки може зробити нас щасливішими.

В одному з експериментів дослідження, в якому брав участь 441 працівник, половина була проінструктована провести вихідні так само, як і будь-які інші. Але іншим учасникам було доручено: ставтеся до цих вихідних як до відпустки.

Коли люди повернулися на роботу в понеділок, ті, хто провів вихідні як відпустку, повідомили про менший негатив і більше задоволення, ніж ті, хто підходив до вихідних так, як завжди.

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Щоправда, відпускники вихідного дня витратили більше грошей – близько $130 проти $ 104. Але група відпочиваючих все ж була щасливішою, ніж контрольна група.

Одна з причин, чому підхід до відпустки творить дива: мислення у відпустці здається більш усвідомленим. Відпочиваючі стали більш уважними до теперішнього моменту.

– Ставлення до вихідних як до відпустки активує зрушення в мисленні – підштовхує нас до того, щоб вийти з режиму постійної діяльності. Це пункти, які ми намагаємося виконати, щоб відзначити наші списки справ, – пояснила співавтор дослідження професор Кассі Холмс.

За її словами, відпустка мислення дозволяє нам відчувати, що ми дійсно можемо зробити перерву в щоденній рутині і насолодитися моментом.

Однак у дослідників було одне важливе застереження: якщо у вас вихідні у відпустці або ви берете тиждень-два для розваги, не дозволяйте настрою відпустки руйнувати здорову дієту.