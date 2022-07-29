Специалисты Министерства здравоохранения Украины ответили на самые распространенные вопросы украинцев о декларации с врачом.

— Из-за войны и оккупации большое количество украинцев были вынуждены сменить место жительства. Многие столкнулись с проблемами в получении медпомощи из-за удаленности и/или отсутствия связи со своим семейным врачом, — говорится в сообщении Минздрава.

Как сменить врача и сколько раз можно это делать

Выбирать врача и подписывать декларацию можно неограниченное количество раз.

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Однако можно поддерживать связь со своим врачом дистанционно, даже живя в разных уголках страны. Ведь по телефону или в мессенджере сейчас можно получить консультацию, рецепт по программе Доступні ліки или электронное направление.

Если вы можете сохранять контакт со своим врачом – стоит сделать это. Ведь чем дольше врач знает пациента, тем лучше понимает особенности его здоровья и помогает эффективнее.

Прекращается ли действие декларации в случае непосещения своего семейного врача

Нет. Декларация остается в силе независимо от того, как часто вы приходите на прием к врачу.

Но есть причины, по которым декларация перестает действовать. Например:

в случае ликвидации юридического лица или ФЛП того учреждения, в которое подали декларацию;

если ваш врач уволился – тогда нужно подать декларацию другому врачу;

декларация несовершеннолетнего пациента с педиатром прекращает действовать в день его 18-летия, поэтому следует подписать новую декларацию с терапевтом или семейным врачом.

Что делать, если изменился номер телефона, который указал пациент, заключая декларацию

Если у пациента изменился номер телефона, информацию об этом необходимо обновить.

Изменить номер телефона можно по электронной форме на сайте Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) в разделе Гражданам.

Чтобы подать запрос, нужно указать фамилию, имя и отчество, дату рождения, идентификационный номер, документ, удостоверяющий личность, его серию и номер. А также наложить квалифицированную электронную подпись. Получить ее можно в фискальной службе, Казначействе, ПриватБанке, у платных поставщиков электронных доверительных услуг и т.д.

По этому запросу пациента НСЗУ изменяет настройки и появляется возможность обновить номер телефона.

Чтобы проверить статус запроса, используйте сервис Проверка состояния запроса на сайте НСЗУ. Там необходимо ввести регистрационный номер запроса. Сохраните его после подачи запроса.

После того, как запрос будет выполнен, то есть предыдущий номер телефона аннулируется, обратитесь к врачу, с которым заключили декларацию, и обновите номер телефона.

Как узнать, есть ли в ближайшем заведении свободные врачи, с которыми можно заключить декларацию

Все данные о учреждениях первичной медицинской помощи, имеющих договор с НСЗУ, и о врачах, работающих в этих центрах, поликлиниках и амбулаториях, имеет Национальная служба здоровья Украины.

Сейчас, к сожалению, из соображений безопасности дашборды закрыты. Однако такую ​​информацию можно получить по телефону контакт-центра НСЗУ – 16-77.

Если нет возможности заключить декларацию с врачом в ближайшем медучреждении, оператор подскажет другие.

Кроме того, существует возможность заключать декларации с врачами, работающими в частных медицинских учреждениях и врачами-ФЛП. О них также может уведомить оператор контакт-центра.