Фахівці Міністерства охорони здоров’я України відповіли на найпоширеніші запитання українців про декларацію з лікарем.

– Через війну і окупацію велика кількість українців були змушені змінити місце проживання. Багато хто зіткнувся з проблемами в отриманні медичної допомоги через віддаленість і/або відсутність зв’язку зі своїм сімейним лікарем, – йдеться в повідомленні МОЗ.

Як змінити лікаря і скільки разів можна це робити

Вибирати лікаря і підписувати декларацію можна необмежену кількість разів.

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Але можна підтримувати зв’язок зі своїм лікарем дистанційно, навіть живучи в різних куточках країни. Адже по телефону або в месенджері зараз можна отримати консультацію, рецепт за програмою Доступні ліки або електронне направлення.

Якщо ви можете зберігати контакт зі своїм лікарем – варто зробити це. Адже чим довше лікар знає пацієнта, тим краще розуміє особливості його здоров’я і допомагає ефективніше.

Чи припиняється дія декларації у разі невідвідування свого сімейного лікаря

Ні. Декларація залишається в силі незалежно від того, як часто ви приходите на прийом до лікаря.

Але є причини, за якими декларація перестає діяти. Наприклад:

у разі ліквідації юридичної особи або ФОП тієї установи, до якої подали декларацію;

якщо ваш лікар звільнився – тоді потрібно подати декларацію іншому лікарю;

д екларація неповнолітнього пацієнта з педіатром припиняє діяти в день його 18-річчя, тому слід підписати нову декларацію з терапевтом або сімейним лікарем.

Що робити, якщо змінився номер телефону, який вказав пацієнт, укладаючи декларацію

Якщо у пацієнта змінився номер телефону, інформацію про це необхідно оновити.

Змінити номер телефону можна за електронною формою на сайті Національної служби здоров’я України (НСЗУ) у розділі Громадянам.

Щоб подати запит, потрібно вказати прізвище, ім’я та по батькові, дату народження, ідентифікаційний номер, документ, що засвідчує особу, його серію та номер. А також накласти кваліфікований електронний підпис. Отримати його можна у фіскальній службі, казначействі, ПриватБанку, у платних постачальників електронних довірчих послуг тощо.

За цим запитом пацієнта НСЗУ змінює налаштування і з’являється можливість оновити номер телефону.

Щоб перевірити статус запиту, використовуйте сервіс Перевірка стану запиту на сайті НСЗУ. Там необхідно ввести реєстраційний номер запиту. Збережіть його після подання запиту.

Після того, як запит буде виконаний, тобто попередній номер телефону анулюється, зверніться до лікаря, з яким уклали декларацію, і поновіть номер телефону.

Як дізнатися, чи є в найближчому закладі вільні лікарі, з якими можна укласти декларацію

Усі дані про заклади первинної медичної допомоги, які мають договір з НСЗУ, та про лікарів, які працюють у цих центрах, поліклініках та амбулаторіях, має Національна служба здоров’я України.

Зараз, на жаль, з міркувань безпеки дашборди закриті. Однак таку інформацію можна отримати за телефоном контакт-центру НСЗУ-16-77.

Якщо немає можливості укласти декларацію з лікарем у найближчому медзакладі, оператор підкаже інші.

Крім того, існує можливість укладати декларації з лікарями, які працюють в приватних медичних установах і лікарями-ФОП. Про них також може повідомити оператор контакт-центру.