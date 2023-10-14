Индийские диетологи Крутика Нанавати и Лорен Тайер в один голос советуют добавлять к овсяной каше ягоды черники. Они считают, это — лучшее дополнение. По многим причинам.

Черника улучшает зрение, способствует пищеварению, но ее свойства как мозгового стимулятора поражают.

Она способна улучшить память и защитить от ухудшения когнитивных функций, которое возникает с возрастом.

Сейчас смотрят

Черника имеет очень высокую концентрацию антиоксидантов.

— Это помогает сбалансировать количество свободных радикалов и противодействовать окислительному стрессу в организме, который ускоряет старение мозга, — говорит Лорен Тайер.

Нанавати добавляет, что именно черника, особенно если её включать в свой рацион часто, может даже снизить риск заболеваний мозга.

— Флавоноиды, содержащиеся в чернике, могут накапливаться в участках мозга, ответственных за память и обучение, замедляя прогрессирование тяжелых заболеваний, — уверяет диетолог.

Чернику можно есть просто ложкой, но добавление ее в овсяную кашу — прекрасная возможность запастись прямо с утра энергией и настроением. А концентрация внимания поможет удачно начать день.

Источник: She Finds