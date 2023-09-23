Диетологи назвали несколько достаточно популярных продуктов, которые повышают уровень сахара в крови. Это особенно опасно, если их есть на завтрак.
Стоит отметить, что кроме сахара они повышают еще и холестерин, и вообще негативно сказываются на самочувствии.
Диетологи Эми Гудсон и Лорен Манакер перечислили опасные для здоровья завтраки и получился довольно впечатляющий список.
- Сухие завтраки, а проще — быстрорастворимые каши и сахарные хлопья с молоком
Они содержат простые углеводы и добавленный сахар, поэтому понятно, что такой завтрак приведет к резкому скачку сахара в крови.
- Бутерброды с сыром и колбасой
Белый хлеб и батоны для бутербродов выпекают из белой муки, которая быстро усваивается. А сыр и колбаса содержат насыщенные жиры и трансжиры, которые негативно сказываются на здоровье вообще.
А во время первого приема пищи утром их вредность втрое больше, потому что они, что называется, падают на пустой желудок, и могут привести к воспалению.
- Яичница с беконом
Это блюдо содержит много жиров — растительное масло и жирный бекон при одновременном употреблении плохо перевариваются и нарушают пищеварение.
Вместо яичницы лучше сделать омлет с курицей и овощами. Он будет намного полезнее для организма.
- Блинчики, круассаны и вафли, бельгийские в частности
Как правило, они концентрированный источник белой муки и добавленного сахара и часто содержат очень мало белка или клетчатки, чтобы сбалансировать сахар. Если же полить их сиропом, джемом или сливками — это верный путь к катастрофическому повышению сахара в крови.
5. Сладкий кофе
Хотя кофе сам по себе обладает противовоспалительным действием, если добавить к нему сахар и жирные сливки, можно всю пользу свести на нет.
Источник: EatThis, NotThat!