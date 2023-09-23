Диетологи назвали несколько достаточно популярных продуктов, которые повышают уровень сахара в крови. Это особенно опасно, если их есть на завтрак.

Стоит отметить, что кроме сахара они повышают еще и холестерин, и вообще негативно сказываются на самочувствии.

Диетологи Эми Гудсон и Лорен Манакер перечислили опасные для здоровья завтраки и получился довольно впечатляющий список.

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Они содержат простые углеводы и добавленный сахар, поэтому понятно, что такой завтрак приведет к резкому скачку сахара в крови.

Бутерброды с сыром и колбасой

Белый хлеб и батоны для бутербродов выпекают из белой муки, которая быстро усваивается. А сыр и колбаса содержат насыщенные жиры и трансжиры, которые негативно сказываются на здоровье вообще.

А во время первого приема пищи утром их вредность втрое больше, потому что они, что называется, падают на пустой желудок, и могут привести к воспалению.

Яичница с беконом

Это блюдо содержит много жиров — растительное масло и жирный бекон при одновременном употреблении плохо перевариваются и нарушают пищеварение.

Вместо яичницы лучше сделать омлет с курицей и овощами. Он будет намного полезнее для организма.

Блинчики, круассаны и вафли, бельгийские в частности

Как правило, они концентрированный источник белой муки и добавленного сахара и часто содержат очень мало белка или клетчатки, чтобы сбалансировать сахар. Если же полить их сиропом, джемом или сливками — это верный путь к катастрофическому повышению сахара в крови.

5. Сладкий кофе

Хотя кофе сам по себе обладает противовоспалительным действием, если добавить к нему сахар и жирные сливки, можно всю пользу свести на нет.

Источник: EatThis, NotThat!