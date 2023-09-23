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Які продукти на сніданок одразу призведуть до стрибка цукру в крові – дієтологи

23 Вересня 2023, 15:31
Валентина Андрейко журналістка
сніданок, яєчня
Джерело: Pixabay

Дієтологи назвали декілька досить популярних продуктів, які підвищують рівень в цукру в крові. Це особливо небезпечно, якщо їх їсти на сніданок.

Варто зазначити, що окрім цукру вони підвищують ще й холестерин, і загаломнегативно позначаються на самопочутті.

Дієтологині Емі Гудсон і Лорен Манакер перерахували небезпечні для здоров’я сніданки – і вийшов досить приголомшливий список.

Зараз дивляться
  1. Сухі сніданки, а простіше – швидкорозчинні каші та цукрові пластівці з молоком

Вони містять прості вуглеводи і доданий цукор, тож, зрозуміло, що такий сніданок призведе до різкого стрибка цукру в крові.

  1. Бутерброди з сиром і ковбасою

Білий хліб та батони, які обирають для бутербродів, випікають із білого борошна, що швидко засвоюється. А сир і ковбаса містять насичені жири, трансжири, які негативно позначаються на здоров’ї взагалі.

А під час першого прийому їжі вранці їхня шкідливість втричі більша, бо вони, як кажуть, падають на порожній шлунок і можуть призвести до запалення.

  1. Яєчня з беконом

Ця страва містить багато жирів – рослинна олія і жирний бекон за одночасного вживання погано перетравлюються і порушують травлення.

Замість яєчні краще зробити омлет із куркою та овочами. Він буде набагато кориснішим для організму.

  1. Млинці, круасани та вафлі, бельгійські зокрема

Як правило, це концентроване джерело білого борошна й доданого цукру, ці страви часто містять дуже мало білка або клітковини, щоб збалансувати цукор. Якщо ж полити їх сиропом, джемом чи вершками – це прямий шлях до катастрофічного підвищення цукру в крові.

  1. Солодка кава

Хоча кава сама по собі має протизапальну дію, якщо додати до неї цукор і жирні вершки, можна всю користь звести нанівець.

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Джерело:  EatThis, NotThat!

Теги
здорова їжа Сніданок Цукор
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