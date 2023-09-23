Дієтологи назвали декілька досить популярних продуктів, які підвищують рівень в цукру в крові. Це особливо небезпечно, якщо їх їсти на сніданок.

Варто зазначити, що окрім цукру вони підвищують ще й холестерин, і загаломнегативно позначаються на самопочутті.

Дієтологині Емі Гудсон і Лорен Манакер перерахували небезпечні для здоров’я сніданки – і вийшов досить приголомшливий список.

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Сухі сніданки, а простіше – швидкорозчинні каші та цукрові пластівці з молоком

Вони містять прості вуглеводи і доданий цукор, тож, зрозуміло, що такий сніданок призведе до різкого стрибка цукру в крові.

Бутерброди з сиром і ковбасою

Білий хліб та батони, які обирають для бутербродів, випікають із білого борошна, що швидко засвоюється. А сир і ковбаса містять насичені жири, трансжири, які негативно позначаються на здоров’ї взагалі.

А під час першого прийому їжі вранці їхня шкідливість втричі більша, бо вони, як кажуть, падають на порожній шлунок і можуть призвести до запалення.

Яєчня з беконом

Ця страва містить багато жирів – рослинна олія і жирний бекон за одночасного вживання погано перетравлюються і порушують травлення.

Замість яєчні краще зробити омлет із куркою та овочами. Він буде набагато кориснішим для організму.

Млинці, круасани та вафлі, бельгійські зокрема

Як правило, це концентроване джерело білого борошна й доданого цукру, ці страви часто містять дуже мало білка або клітковини, щоб збалансувати цукор. Якщо ж полити їх сиропом, джемом чи вершками – це прямий шлях до катастрофічного підвищення цукру в крові.

Солодка кава

Хоча кава сама по собі має протизапальну дію, якщо додати до неї цукор і жирні вершки, можна всю користь звести нанівець.

Джерело: EatThis, NotThat!