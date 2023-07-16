Специалисты по онкологии и диетологии дали экспертное разъяснение по поводу риска развития рака из-за употребления сахара.

Гипотеза о том, что сахар питает рак восходит к 1920-м годам, когда немецкий физиолог заметил, что некоторые опухолевые клетки потребляют больше глюкозы, чем клетки здоровые клетки. Вскоре после этого появились диеты с низким содержанием сахара.

Недавние опросы в США и Европе показывают, что около трети больных раком активно избегают сахара.

Современные же эксперты говорят, что диеты с высоким содержанием добавленных сахаров могут увеличить риск развития рака в течение всей жизни. Однако отказ от сахара на самом деле не борется с существующими опухолями.

— Каждая клетка нуждается в глюкозе, нашему мозгу нужна глюкоза, — говорит исследователь диабета в Юго-Западном медицинском центре UT в Далласе Филипп Шерер.

По словам Шерера, сахар не является канцерогеном. Нет никаких доказательств того, что употребление сахара само по себе вызывает рак, как, скажем, курение сигарет.

Кроме того, по словам ученого, многие раковые заболевания предпочитают использовать жир в качестве основного источника энергии. Поэтому идея о том, что раковые заболевания предпочитают глюкозу, не совсем верна.

Тем не менее растет количество доказательств, которые связывают чрезмерное потребление добавленных сахаров (таких, которые содержатся в печенье, пирожных и безалкогольных напитках) с раком.

Например, в большом обзоре исследований, опубликованном в 2018 году, упоминаются несколько научных работ, которые связывают потребление добавленного сахара и сладких напитков с увеличением риска развития рака.

Было показано, что избыточное потребление сахара вызывает у некоторых людей хроническое воспаление, которое может повредить клетки, которые затем могут стать раковыми.

По большей части эксперты сходятся во мнении, что лучший способ снизить риск развития рака и правильно питаться, если рак уже диагностирован, это соблюдать здоровую диету, богатую цельными фруктами и овощами.

Некоторые исследования показывают, что средиземноморская диета достигает этих целей за счет сочетания углеводов с белком, клетчаткой и жиром, а также предотвращает скачки уровня глюкозы, которые со временем могут нанести ущерб нашему метаболизму и увеличить риск развития рака.