Індійські дієтологині Крутіка Нанаваті і Лорен Тайєр в один голос радять додавати до вісяної каші ягоди чорниці. Вони вважають, це – найкращий доданок. З багатьох причин.

Чорниця покращує зір, сприяє травленню, але її властивості як мозкового стимулятора вражають.

Вона здатна покращити пам’ять і захистити від погіршення когнітивних функцій, яке виникає з віком.

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Чорниця має дуже високу концентрацію антиоксидантів.

– Це допомагає збалансувати кількість вільних радикалів і протидіяти окислювальному стресу в організмі, який прискорює старіння мозку, – говорить Лорен Тайєр.

Нанаваті додає, що саме чорниця, особливо якщо її включати у свій раціон часто, може навіть знизити ризик захворювань мозку.

– Флавоноїди, що містяться в чорниці, можуть накопичуватися в ділянках мозку, відповідальних за пам’ять і навчання, сповільнюючи прогресування важких захворювань, – запевняє дієтологиня.

Чорницю можна їсти просто ложкою, але додавання її до вівсяної каші – прекрасна можливість запастися прямо зранку енергію та настроєм. Забезпечена і концентрація уваги. Все разом допоможе вдало почати день.

Джерело: She Finds