Персональный тренер по питанию Аруша Неконам в комментарии популярному британскому онлайн-изданию поделилась своими главными диетическими советами по снижению уровня холестерина.

— Прежде всего следует увеличить потребление клетчатки в своем ежедневном рационе, — отмечает эксперт.

По словам Аруши, речь идет о таких волокнистых продуктах, как попкорн, чечевица, бобы, брокколи, авокадо, яблоки.

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Специалист по здоровому питанию также рекомендует продукты, содержащие ненасыщенные жиры, которые помогают снизить общий уровень холестерина: миндаль, арахис, грецкие орехи и орехи пекан.

Помимо орехов, также следует увеличить потребление ненасыщенных жиров, добавляя в свой завтрак, обед или ужин семена подсолнуха, тыквы, кунжут, кукурузу, льняное семя.

Также необходимо есть продукты, которые помогут организму усваивать избыток холестерина, который затем расщепляется в печени. Это лосось, бобы и бобовые, ягоды.

Помимо включения в рацион здоровых продуктов, снижающих уровень холестерина, необходимо сократить употребление продуктов, способствующих его повышению: масло, сыр, мороженое, шоколад, кокосовый крем.

Также следует ограничить потребление сахара или рассмотреть возможность использования сырого меда, который содержит антиоксиданты и может помочь снизить уровень липопротеинов низкой плотности, то есть плохого холестерина, резюмирует Аруша.

Источник: Express