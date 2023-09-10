Персональний тренер з харчування Аруша Неконам у коментарі популярному британському онлайн-виданню поділилася своїми головними дієтичними порадами щодо зниження рівня холестерину.

– Насамперед слід збільшити споживання клітковини у своєму щоденному раціоні, – зазначає експертка.

За словами Аруші, йдеться про такі волокнисті продукти, як попкорн, сочевиця, боби, броколі, авокадо, яблука.

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Фахівець зі здорового харчування також рекомендує продукти, що містять ненасичені жири, які допомагають знизити загальний рівень холестерину: мигдаль, арахіс, волоські горіхи і горіхи пекан.

Крім горіхів, також слід збільшити споживання ненасичених жирів, додаючи до свого сніданку, обіду або вечері насіння соняшнику, гарбуза, кунжут, кукурудзу, лляне насіння.

Також необхідно їсти продукти, які допоможуть організму засвоювати надлишок холестерину, який потім розщеплюється в печінці. Це лосось, боби і бобові, ягоди.

Крім включення в раціон здорових продуктів, що знижують рівень холестерину, необхідно скоротити вживання продуктів, що сприяють його підвищенню: масло, сир, морозиво, шоколад, кокосовий крем.

Також слід обмежити споживання цукру або розглянути можливість використання сирого меду, який містить антиоксиданти і може допомогти знизити рівень ліпопротеїнів низької щільності, тобто поганого холестерину, резюмує Аруша.

Джерело: Express