Генеральный директор Moderna Стефан Бансель считает, что осенью 2022 года людям может потребоваться четвертая вакцинация против Covid-19, поскольку эффективность текущей бустерной вакцины со временем ослабеет.

Выступая в четверг на конференции Goldman Sachs Healthcare, Бансел сказал, что нынешние бустеры этой зимой могут защитить людей на фоне быстрого распространения штамма коронавируса Омикрон. Но их эффективность, вероятно, снизится в ближайшие месяцы.

— Я все еще считаю, что осенью 2022-го и далее необходимо буде делать дополнительные прививки, — сказал Бансель.

Он добавил, что людям старшего возраста, те, кто работают в сферах с повышенным риском заражения или у кого есть хронические проблемы со здоровьем, может потребоваться делать прививки каждый год.

В настоящее время Израиль вводит четвертую дозу вакцины против Covid-19 тем, кто старше 60 лет.

Ссылаясь на предварительные результаты израильского исследования, премьер-министр Нафтали Беннетт заявил, что четвертая доза вакцины увеличивает количество антител в пять раз в первую неделю после прививки.

В прошлом году Moderna отгрузила около 800 миллионов доз вакцины против Covid-19 по всему миру.