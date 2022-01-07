Генеральний директор Moderna Стефан Бансель вважає, що восени 2022 року людям може бути потрібна четверта вакцинація проти Covid-19, оскільки ефективність поточної бустерної вакцини з часом послабшає.

У своєму виступі в четвер на конференції Goldman Sachs Healthcare, Бансел сказав, що нинішні бустери цієї зими можуть захистити людей на тлі швидкого розповсюдження штаму коронавірусу Омікрон. Але їхня ефективність, ймовірно, знизиться в найближчі місяці.

– Я все ще вважаю, що восени 2022-го і надалі нам необхідно буде робити додаткові щеплення, – сказав Бансель.

Він додав, що людям старшого віку, тим, хто працює у сферах з підвищеним ризиком зараження або, хто має хронічні проблеми зі здоров’ям, може знадобитися робити щеплення щороку.

Наприклад, наразі Ізраїль вводить четверту дозу вакцини проти Covid-19 тим, хто старше 60 років. Посилаючись на попередні результати ізраїльського дослідження, прем’єр-міністр Нафталі Беннетт заявив, що четверта доза вакцини збільшує кількість антитіл у п’ять разів у перший тиждень після щеплення.

Минулого року Moderna відвантажила близько 800 мільйонів доз вакцини проти Covid-19 у всьому світі.