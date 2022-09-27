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Влиять на настроение: в США вживили электроды в череп пациента для лечения депрессии

27 сентября 2022, 18:15
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
науковці

Медики одной из растущих американских компаний, работающих над имплантированными устройствами для мозга, Inner Cosmos, заменили небольшую часть черепа человека электродами для облегчения симптомов тяжелой депрессии.

Это первое в своем роде испытание с использованием имплантатов в костях черепа для лечения депресси, которое представляет собой шаг вперед в усилиях ученых по лечению расстройств настроения с помощью аппаратных средств.

Кроме того, по словам исследователей, это также признак прогресса для имплантатов, которые находятся внутри самого черепа.

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Другие известные стартапы, связанные с мозгом, сосредоточены на том, чтобы помочь людям справиться с параличомНапример, компания Neuralink позволила обезьянам играть в видеоигры своим разумом. А Synchron Inc. недавно начала первое испытание на людях, которое, как они надеются, позволит человеку отправлять электронные письма и текстовые сообщения, используя только силу мысли.

В отличие от этих компаний, Inner Cosmos пока ориентируется на настроение. Здесь используется другой тип хирургии, позволяющий имплантировать устройство в кость черепа. Это менее инвазивный метод, чем Neuralink, который направлен на размещение электродов глубже в мозгу.

По словам главного исполнительного директора Inner Cosmos Мерона Грибеца, чем проще операция, тем больше людей готовы к ней. Это вполне соответствует цели компании по созданию нового средства для массового рынка для лечения резистентной депрессии, от которой страдают примерно 2,8 млн взрослых только в Соединенных Штатах.

Теги
Депрессия Мозок Наукові дослідження
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