Медики одной из растущих американских компаний, работающих над имплантированными устройствами для мозга, Inner Cosmos, заменили небольшую часть черепа человека электродами для облегчения симптомов тяжелой депрессии.

Это первое в своем роде испытание с использованием имплантатов в костях черепа для лечения депресси, которое представляет собой шаг вперед в усилиях ученых по лечению расстройств настроения с помощью аппаратных средств.

Кроме того, по словам исследователей, это также признак прогресса для имплантатов, которые находятся внутри самого черепа.

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Другие известные стартапы, связанные с мозгом, сосредоточены на том, чтобы помочь людям справиться с параличом. Например, компания Neuralink позволила обезьянам играть в видеоигры своим разумом. А Synchron Inc. недавно начала первое испытание на людях, которое, как они надеются, позволит человеку отправлять электронные письма и текстовые сообщения, используя только силу мысли.

В отличие от этих компаний, Inner Cosmos пока ориентируется на настроение. Здесь используется другой тип хирургии, позволяющий имплантировать устройство в кость черепа. Это менее инвазивный метод, чем Neuralink, который направлен на размещение электродов глубже в мозгу.

По словам главного исполнительного директора Inner Cosmos Мерона Грибеца, чем проще операция, тем больше людей готовы к ней. Это вполне соответствует цели компании по созданию нового средства для массового рынка для лечения резистентной депрессии, от которой страдают примерно 2,8 млн взрослых только в Соединенных Штатах.