Медики однієї з американських компаній, що працюють над імплантованими пристроями для мозку, Inner Cosmos, замінили невелику частину черепа людини електродами для полегшення симптомів важкої депресії.

Це перше подібне випробування з використанням імплантатів у кістках черепа для лікування депресії, яке стало кроком уперед у зусиллях вчених з лікування розладів настрою за допомогою апаратних засобів.

Крім того, на думку дослідників, це також ознака прогресу для імплантатів, які перебувають всередині самого черепа.

Зараз дивляться

Інші відомі стартапи, пов’язані з мозком, зосереджені на тому, щоб допомогти людям впоратися з паралічем. Наприклад, компанія Neuralink дозволила мавпам грати у відеоігри своїм розумом. А Synchron Inc. нещодавно почала перше випробування на людях, яке повинно дозволити людині відправляти електронні листи і текстові повідомлення, використовуючи тільки силу думки.

На відміну від цих компаній, Inner Cosmos поки орієнтується на настрій. Тут використовується інший тип хірургії, що дозволяє імплантувати пристрій в кістку черепа. Це менш інвазивний метод, ніж Neuralink, який спрямований на розміщення електродів глибше в мозку.

За словами головного виконавчого директора Inner Cosmos Мерона Грібеца, чим простіша операція, тим більше людей готові до неї. Це цілком відповідає меті компанії зі створення нового засобу для масового ринку для лікування резистентної депресії, на яку страждають приблизно 2,8 млн дорослих тільки в Сполучених Штатах.