Международная команда испанских и американских ученых провела исследование, в ходе которого выяснилось, что с рождением первого ребенка в мозге мужчины происходят изменения, которые настраивают его на отцовство.

Речь в данном случае идет о сокращении структуры зрительной коры и сети пассивного режима работы мозга, которая включается, когда человек не занят выполнением какой-либо активной задачи.

Сообщается, что в исследовании участвовали 40 мужчин, которые готовились стать отцами и которые прошли МРТ-обследование до начала беременности партнерш, во время нее и спустя несколько месяцев после рождения ребенка.

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Контрольная группа состояла из 17 мужчин, которые не собирались становиться отцами.

В итоге выяснилось, что у отцов, в отличие от матерей, с рождением ребенка не меняются структуры лимбической системы мозга, которая отвечает за мотивацию и внутреннее вознаграждение.

Однако определенные изменения происходят в коре больших полушарий, затрагивая зрительную кору и участки, которые связаны с сетью пассивного режима работы мозга.

По мнению исследователей, такие изменения в мозге, вероятно, призваны помочь отцам легче распознавать своего ребенка и охотнее реагировать на него.

Источник: Snob