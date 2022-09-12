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Природа налаштовує на батьківство: з народженням первістка у чоловіків зменшується мозок

12 Вересня 2022, 09:44
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
діти
Джерело: Depositphotos

Міжнародна команда іспанських і американських вчених провела дослідження, під час якого з’ясувалося, що з народженням першої дитини в мозку чоловіка відбуваються зміни, які налаштовують його на батьківство.

Йдеться про скорочення структури зорової кори і мережі пасивного режиму роботи мозку, яка включається, коли людина не зайнята виконанням будь-якого активного завдання.

Повідомляється, що в дослідженні брали участь 40 чоловіків, які готувалися стати батьками і які пройшли МРТ-обстеження до початку вагітності партнерок, під час неї і через кілька місяців після народження дитини.

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Контрольна група складалася з 17 чоловіків, які не збиралися ставати батьками.

У результаті з’ясувалося, що у батьків, на відміну від матерів, з народженням дитини не змінюються структури лімбічної системи мозку, яка відповідає за мотивацію і внутрішню винагороду.

Однак певні зміни відбуваються в корі великих півкуль, зачіпаючи зорову кору і ділянки, які пов’язані з мережею пасивного режиму роботи мозку.

На думку дослідників, такі зміни в мозку, ймовірно, покликані допомогти батькам легше розпізнавати свою дитину і більш охоче реагувати на неї.

Джерело: Snob

Теги
Батьки Мозок Наукові дослідження
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