Иглоукалывание может лечить как физические, так и психические проблемы. С его помощью можно улучшить зрение и слух.
На ушных раковинах находятся биологически активные точки, нажимая на которые можно влиять как на отдельные внутренние органы, так и на весь организм в целом.
Чтобы улучшить слух и общее самочувствие, нужно регулярно выполнять такие упражнения:
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- Проснувшись утром, потрите ладони одна о другую, чтобы согреть, а затем плотно прижмите к ушам. Удерживайте несколько секунд.
- Нащупайте ямку перед ушной раковиной, нажмите прямо на ямку, удерживая пальцы в течение 30 секунд.
- Сожмите верхушку ушной раковины большим и указательным пальцами и потяните несколько раз. Следите, чтобы не возникла боль.
- Затем сожмите мочку уха и потяните в строну несколько раз, затем сдвиньте ушную раковину по часовой стрелке, после этого пощипайте мочки ушей и потяните их от головы.
Растирая уши ладонями каждое утро вы заряжаетесь энергией и становитесь бодрым.