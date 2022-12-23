Иглоукалывание может лечить как физические, так и психические проблемы. С его помощью можно улучшить зрение и слух.

На ушных раковинах находятся биологически активные точки, нажимая на которые можно влиять как на отдельные внутренние органы, так и на весь организм в целом.

Чтобы улучшить слух и общее самочувствие, нужно регулярно выполнять такие упражнения:

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Проснувшись утром, потрите ладони одна о другую, чтобы согреть, а затем плотно прижмите к ушам. Удерживайте несколько секунд. Нащупайте ямку перед ушной раковиной, нажмите прямо на ямку, удерживая пальцы в течение 30 секунд. Сожмите верхушку ушной раковины большим и указательным пальцами и потяните несколько раз. Следите, чтобы не возникла боль. Затем сожмите мочку уха и потяните в строну несколько раз, затем сдвиньте ушную раковину по часовой стрелке, после этого пощипайте мочки ушей и потяните их от головы.

Растирая уши ладонями каждое утро вы заряжаетесь энергией и становитесь бодрым.