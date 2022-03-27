Мирные харьковчане продолжают страдать от обстрелов и взрывов в городе, который за время войны вместе с Мариуполем понес самые значительные потери. Их госпитализируют в тяжелом состояние, многие долго приходят в себя, даже не подозревая, что самых близких уже нет среди живых.

Истории горожан, пострадавших во время боевых действий, собрали журналисты The Gardian.

Одна из пациенток — 18-летняя Диана Зубченко, которая не покинула города из-за нежелания бросать 93-летнего дедушку с ампутированными конечностями. Во время одного из обстрелов города ракета врезалась в соседнюю высотку, и сила взрыва сорвала с петель дверь и ударила девушке по голове. Врачам удалось спасти ей жизнь, но не левый глаз.

Мать девушки Виктория просто рада, что ее дочери удалось выжить после таких увечий.

В той же больнице лежит семилетний Владимир. Он только что пришел в себя после операции на головном мозге. Мальчику еще не сказали, что его мать мертва, убита в первую неделю войны пулями, раздробившими ему череп.

— Ему нужно быть сильным, чтобы полностью выздороветь, чтобы он мог жить полноценной жизнью. Если я скажу ему, что его мать убита, это уничтожит его желание выздороветь, — сказал его отец, 34-летний Станислав Бакланов.

Когда началась война, мужчина оказался за границей в командировке. Когда в их районе усилились обстрелы, его жена Дарья решила увезти детей в другой конец города, но семья была застрелена возле контрольно-пропускного пункта.

И таких историй не только по Харькову, но и по всей стране с начала войны в Украине тысячи. Враг уничтожает мирные города, а вместе с ними и людей — детей, женщин и пенсионеров.