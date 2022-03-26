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Продолжить лечение, прерванное войной: более 30 онкобольных детей вывезли из Украины в Польшу

26 марта 2022, 17:54
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
онкологія, діти
Источник: Depositphotos

Более 30 украинских детей со сложными онкологическими диагнозами были вывезены волонтерами в Польшу для продолжения лечения, проводить которое в условиях боевых действий в Украине оказалось практически невозможно. К тому же возник дефицит некоторых лекарств.

Об этом сообщила на своей странице в Instagram Елена Зеленская.

Первая леди написала об истории маленького онкологического пациента по имени Паша с тяжелым диагнозом.

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— Паша попал в “рейс жизни”, когда Западноукраинский специализированный детский медицинский центр Львова отправлял больных деток для продолжения специального лечения в Польшу, а при необходимости – дальше в лучшие клиники Европы и мира, — написала Зеленская.

По ее словам, Паша вместе с еще 30 детьми прибыли в Польшу  в сопровождении восьми бригад скорой помощи из Польши, Германии и Чехии. Там им предоставят квалифицированную медицинскую помощь и продолжат жизненно необходимое лечение.

Источник: Елена Зеленская

Теги
Лечение рака , Елена Зеленская , Онкология , Польша
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