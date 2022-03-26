Более 30 украинских детей со сложными онкологическими диагнозами были вывезены волонтерами в Польшу для продолжения лечения, проводить которое в условиях боевых действий в Украине оказалось практически невозможно. К тому же возник дефицит некоторых лекарств.

Об этом сообщила на своей странице в Instagram Елена Зеленская.

Первая леди написала об истории маленького онкологического пациента по имени Паша с тяжелым диагнозом.

— Паша попал в “рейс жизни”, когда Западноукраинский специализированный детский медицинский центр Львова отправлял больных деток для продолжения специального лечения в Польшу, а при необходимости – дальше в лучшие клиники Европы и мира, — написала Зеленская.

По ее словам, Паша вместе с еще 30 детьми прибыли в Польшу в сопровождении восьми бригад скорой помощи из Польши, Германии и Чехии. Там им предоставят квалифицированную медицинскую помощь и продолжат жизненно необходимое лечение.

Источник: Елена Зеленская